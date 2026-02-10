Россияне пойдут под суд за организацию пирамиды на сотни миллионов рублей

В Волгограде завершено расследование крупного дела о финансовой пирамиде, сообщила региональная прокуратура. Уголовное дело по факту хищения около 850 млн рублей направлено в суд для рассмотрения.

К ответственности привлечены четыре человека во главе с 69-летней женщиной-организатором. Все они обвиняются в создании схемы по незаконному сбору денег и отмыванию полученных средств.

По данным следствия, группа действовала с 2020-го по 2024 год. Мошенники убеждали граждан взять крупные кредиты и отдать половину денег, обещая погашать эти займы.

Таким способом они обманули более тысячи человек, собрав в общей сложности 846 млн рублей. Часть этих денег, 112 млн рублей, они вложили в покупку недвижимости.

На имущество обвиняемых стоимостью 167 млн рублей наложен арест. Дело будет рассматривать Тракторозаводский районный суд Волгограда.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что граждан необходимо активно информировать и просвещать о новых схемах мошенничества. Она отметила, что злоумышленники постоянно совершенствуют методы, включая техники психологического воздействия, которым люди не всегда могут противостоять.