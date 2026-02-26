В Екатеринбурге госпитализировали легендарного драматурга

Широко известный в Екатеринбурге драматург Николай Коляда попал в больницу, сообщает издание E1.ru. По его данным, состояние 68-летнего деятеля культуры ухудшилось еще в среду, 25 февраля. Факт госпитализации драматурга подтвердила ведущая актриса его «Коляда-театра» Тамара Зимина.

К сожалению, мы пока сами ничего не знаем, только то, что он находится в больнице, — рассказала она.

Информации о том, в какую именно больницу и с какими жалобами госпитализировали Коляду в настоящее время нет. Телефон драматурга не отвечает, представители администрации театра также пока не комментируют случившееся.

Николай Коляда — российский драматург и актер, родился 4 декабря 1957 года. В 2003 году ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств России. Пьесы Коляды переведены на несколько языков, в том числе на английский, немецкий, французский и итальянский. Драматург считается одним из ведущих представителей романтизма в России.

