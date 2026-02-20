Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 13:45

Раскрыты подробности госпитализации звезды сериала «Универ»

Актер Гайдулян перенес операцию на мениске после игры в теннис

Актер Андрей Гайдулян Актер Андрей Гайдулян Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Актер Андрей Гайдулян, известный по ролям в сериалах «Универ» и «СашаТаня», перенес операцию на мениске из-за травмы, полученной во время игры в теннис, и сейчас находится в стационаре под наблюдением врачей, сообщил его PR-агент Антон Богославский в комментарии Super.ru. Представитель артиста уточнил, что хирургическое вмешательство провели несколько дней назад, а сам Гайдулян вышел на связь из больницы, встревожив поклонников сообщением о трудностях с передвижением после наркоза.

Он сделал операцию на мениск. Повредил он его во время игры в теннис. Он очень хорошо играет в теннис. Операцию провели несколько дней назад. Андрей пока что остается в больнице под наблюдением врачей, — сказал представитель.

Ранее хирург Софья Абдулаева предположила, что певица Маша Распутина могла потратить на омоложение около полумиллиона рублей, исходя из цен клиники, которую та посетила. Специалист также не исключила, что из-за известности артистки медицинское учреждение могло предоставить ей услуги со скидкой или вовсе бесплатно по бартеру.

До этого директор Марии Ароновой Наталья Дмитрюкова опровергла слухи о серьезных проблемах со здоровьем актрисы, включая воспаление пищевода и стеатогепатит, назвав эти сведения ложными. Представитель народной артистки России подчеркнула, что у нее запланированы театральные выступления, и никаких препятствий для работы нет.

