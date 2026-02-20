Раскрыты подробности госпитализации звезды сериала «Универ»

Актер Андрей Гайдулян, известный по ролям в сериалах «Универ» и «СашаТаня», перенес операцию на мениске из-за травмы, полученной во время игры в теннис, и сейчас находится в стационаре под наблюдением врачей, сообщил его PR-агент Антон Богославский в комментарии Super.ru. Представитель артиста уточнил, что хирургическое вмешательство провели несколько дней назад, а сам Гайдулян вышел на связь из больницы, встревожив поклонников сообщением о трудностях с передвижением после наркоза.

Он сделал операцию на мениск. Повредил он его во время игры в теннис. Он очень хорошо играет в теннис. Операцию провели несколько дней назад. Андрей пока что остается в больнице под наблюдением врачей, — сказал представитель.

