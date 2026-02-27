Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 06:36

Появились кадры пожара в многоэтажном доме в Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Telegram-канал SHOT опубликовал видео пожара, который произошел в многоэтажном доме на севере Москвы. На кадрах видно, что из окна вырываются языки пламени и клубы дыма.

В материале уточняется, что возгорание в ЖК «Янтарный» на улице Лавочкина уже локализовано. Первые крики о помощи раздались около трех ночи, указали журналисты.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы начался пожар в 25-этажном жилом комплексе «Янтарный». Огонь охватил квартиру на 21 этаже, где находился ребенок.

По информации источника, в горящей квартире обнаружили 10-летнего мальчика. Спасателям было сложно добраться до ребенка из-за большого количества вещей в помещении. В настоящий момент ребенок находится в тяжелом состоянии.

До этого пять человек погибли во время пожара в частном доме в Благовещенске. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. Прибывшие на место происшествия пожарные нашли тела двоих мужчин и трех женщин.

Тем временем в Челябинской области потушили крупный пожар в здании ООО «Уфалейский трикотаж». Огонь ликвидировали на площади 450 квадратных метров. Сообщалось, что пламя охватило склад сырья и кровлю. Из здания самостоятельно эвакуировалось шесть человек.

