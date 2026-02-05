Женщина выжила после падения с 13-го этажа Женщину нашли на козырьке подъезда после падения с 13-го этажа в Новосибирске

В Новосибирске на козырьке одного из подъездов обнаружили женщину с тяжелыми травмами, передает пресс-служба спасателей МАСС. Она осталась жива после падения с 13-го этажа. Спасатели эвакуировали пострадавшую и передали ее бригаде скорой помощи.

Экипаж «Вега-1» незамедлительно выехал на место. По прибытии спасатели обнаружили на козырьке подъезда женщину 1994 года рождения. Чудом женщина оказалась жива после падения с 13-го этажа, — рассказали в пресс-службе.

Ранее в Тюмени на козырьке подъезда высотного дома обнаружили тело молодой девушки. По предварительной информации, погибшая выпала с общего балкона, расположенного на 22-м этаже. Прибывшие на место происшествия врачи после осмотра констатировали смерть. Погибшей оказалась девушка 2006 года рождения.

До этого в аэропорту Благовещенска погибла сотрудница, которая выполняла малярные работы. Она упала со строительных лесов и разбилась насмерть. Транспортная прокуратура начала проверку соблюдения норм охраны труда и профилактики производственного травматизма.