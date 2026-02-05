Работница аэропорта разбилась насмерть после падения с высоты Маляр погибла при выполнении работ в аэропорту Благовещенска

В аэропорту Благовещенска работница пострадала во время малярных работ, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. Она упала со строительных лесов и разбилась насмерть.

Транспортная прокуратура начала проверку соблюдения норм охраны труда и профилактики производственного травматизма. При обнаружении нарушений будут предприняты необходимые меры. Ход и результаты проверки поставлены на контроль.

