05 февраля 2026 в 09:30

Работница аэропорта разбилась насмерть после падения с высоты

Маляр погибла при выполнении работ в аэропорту Благовещенска

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В аэропорту Благовещенска работница пострадала во время малярных работ, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. Она упала со строительных лесов и разбилась насмерть.

Транспортная прокуратура начала проверку соблюдения норм охраны труда и профилактики производственного травматизма. При обнаружении нарушений будут предприняты необходимые меры. Ход и результаты проверки поставлены на контроль.

Ранее сообщалось, что в Домодедово юноша сорвался с 16-го этажа во время мытья окон в доме на улице Гагарина. 17-летний мальчик был доставлен в больницу с закрытыми переломами обеих бедренных костей. Медики смогли стабилизировать его состояние и переправили в другую клинику. Сейчас пострадавший находится в реанимации.

До этого в городе Реджо-Эмилия парапланерист упал на территорию штаб-квартиры компании Max Mara. Спортсмен запутался в стропах и начал неконтролируемое снижение. Пилот некоторое время кружил в воздухе, после чего упал на землю. Мужчина был без сознания, очевидцы вызвали скорую помощь, и через 15 минут на место прибыл медицинский вертолет.

Благовещенск
гибель
работники
падения
аэропорты
