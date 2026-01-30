Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 13:52

Бездыханное тело 19-летней россиянки нашли на козырьке многоэтажки

Девушка погибла после падения с 22 этажа в Тюмени

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Тюмени на козырьке подъезда высотного дома обнаружили тело молодой девушки, пишет 72.RU. По предварительной информации, погибшая выпала с общего балкона, расположенного на 22 этаже.

Очевидцы сообщили, что обнаружили тело под окнами многоэтажного дома на улице Малыгина и сразу обратились в экстренные службы. На место происшествия выехали сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Врачи после осмотра констатировали смерть. Погибшей оказалась девушка 2006 года рождения.

Как пишет портал, смерть не связана с криминалом. В настоящее время сотрудники следственных органов выясняют причины и детали трагедии.

Ранее под окнами гостиницы в Милане обнаружили тело бывшего владельца украинского Фидобанка Александра Адарича. По версии следствия, 54-летнего Адарича серьезно избили, а потом выбросили из окна четвертого этажа. На его шее также обнаружили следы асфиксии. Следователи изучили камеры наблюдений и обратили внимание на двух подозрительных человек, которые в спешке покидали здание.

До этого житель Санкт-Петербурга выпал из окна общежития на улице Жени Егоровой. При падении молодой человек ударился о козырек и железные прутья, в результате чего ему оторвало голову.

