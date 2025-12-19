Монтажник чудом выжил после падения в шахту В Петербурге рабочий упал с шестиметровой высоты при строительстве метро

В Красносельском районе Петербурга во время проведения работ монтажник сорвался с высоты около шести метров и упал в шахту, передает 78.RU. По предварительной информации, 38-летний мужчина выжил.

Рабочий получил открытый перелом голени, тупую травму грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. По данным портала, мужчина сорвался вниз из-за того, что случайно оступился. Уточняется, что пострадавший принимал участие в строительстве метро.

