08 декабря 2025 в 10:51

Человек упал на пути в метро Москвы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Один из пассажиров упал на пути на Большой кольцевой линии метро Москвы утром понедельника, 8 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта столицы. В связи с инцидентом интервалы движения поездов против часовой стрелки временно увеличили.

На Большой кольцевой линии временно увеличены интервалы движения против часовой стрелки из-за человека на пути, — говорится в сообщении.

Ранее нетрезвый житель Саратовской области напал с ножом на попутчика и нанес ему множественные ножевые ранения в поезде, следовавшем из Санкт-Петербурга в Симферополь. Инцидент произошел в ночь на 28 ноября 2025 года. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

До этого на станции «Переделкино» в Москве человек погиб под вагоном МЦД. Предполагается, что его ударило током. По предварительной информации, погибший мужчина был помощником машиниста. На место происшествия прибыли экстренные службы, при этом профильные ведомства произошедшее никак не комментировали.

Москва
метро
падения
поезда
