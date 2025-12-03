Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 17:58

Москвич погиб под вагоном поезда на МЦД в час пик

В Москве на МЦД человек погиб под вагоном поезда от удара током

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Человек погиб под вагоном МЦД в Москве на станции «Переделкино», сообщает «112». По данным источника, его ударило током. Профильные ведомства ситуацию не комментировали.

По предварительной информации, погибший мужчина был помощником машиниста. Обстоятельства трагедии выясняются. На место происшествия прибыли экстренные службы.

7 октября появились кадры убийства прохожего у станции МЦД «Волоколамская» в Москве. На ролике было видно, как похожий на 22-летнего подозреваемого юноша избил пострадавшего, после чего нанес смертельный удар ножом в шею. Правоохранители завели уголовное дело об убийстве.

Ранее пенсионерку, которая избила девушку за отказ уступить ей место в метро, нашли и оштрафовали. Инцидент произошел на Таганско-Краснопресненской линии, когда женщина схватила девушку за волосы.

В ноябре поезда встали на станции метро «Волковская» в Санкт-Петербурге из-за пассажира на путях. По словам очевидцев, человек мог упасть на рельсы. Движение составов в результате приостановили от станции метро «Садовая» до «Международной» на фиолетовой линии.

