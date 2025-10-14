Балашиху могут подключить к системе МЦД-4

Балашиха может стать частью системы МЦД-4 через 10 лет, сообщает MK.RU. По информации журналистов, на появившейся в сети возможной схеме развития московского метро отмечены две новые станции: «Новый свет» и Звездная». В метрополитене Москвы эту информацию официально не комментировали.

При этом член Общественного совета при Минтрансе РФ, председатель МОО «Союз пассажиров России» Кирилл Янков отметил, что Балашиху стоило бы подключить к МЦД уже сейчас. Он заявил, что эта идея уже давно и активно обсуждается в публичном пространстве.

По сообщению журналистов, МЦД-4 имеет ответвление с противоположной стороны диаметра: была построена станция «Солнечная». От нее курсируют вагоны до «Новопеределкино», добавили в издании.

Ранее в московском метро появились первые акустические кабинки для работы и телефонных разговоров. Одна из них расположена на станции «Комсомольская», другая — на «Нижегородской». Как отметил дептранс, в кабинках есть разъемы USB и Type-C для зарядки телефона, специальное освещения и вентиляция.