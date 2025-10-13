В московском метро появились кабинки для работы и телефонных разговоров Дептранс: на двух станциях метро Москвы появились акустические кабинки

В московском метро появились первые акустические кабинки для работы и телефонных разговоров, сообщил департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале. Одна из них расположена на станции «Комсомольская», другая — на «Нижегородской».

Первая такая кабина появилась на пересадочном узле «Комсомольская», который объединяет станции метро, МЦД и крупные вокзалы. А вторую разместили на транспортном хабе «Нижегородская», — говорится в сообщении.

Как отметил дептранс, в кабинках есть разъемы USB и Type-C для зарядки телефона, специальное освещения и вентиляция. Для бронирования места необходимо выбрать время в приложении аренды акустических кабин, а затем отсканировать QR-код на их дверях. Пользоваться новым пространством для работы до конца года можно бесплатно.

Ранее руководитель городского департамента транспорта Максим Ликсутов заявил, что власти планируют внедрить беспилотное метро в Москве. По его словам, оно может заработать к концу следующего года. При этом заммэра подчеркнул, что увольнений машинистов не планируется, они остаются ценными кадрами, учитывая рост количества новых станций, добавил Ликсутов.