В Москве появится беспилотное метро

Власти планируют внедрить беспилотное метро в Москве, заявил заместитель мэра столицы, руководитель городского департамента транспорта Максим Ликсутов в интервью KP.RU. По его словам, оно может заработать к концу следующего года.

В московском метро одни из самых коротких в мире интервалов движения в часы пик. В этом году у нас уже начнутся ночные испытания беспилотного метро, будем ездить без пассажиров и тренироваться, — отметил Ликсутов.

При этом заммэра подчеркнул, что увольнений машинистов не планируется. Они остаются ценными кадрами, учитывая рост количества новых станций, добавил Ликсутов.

В начале сентября в Москве было запущено регулярное пассажирское движение первого в стране беспилотного трамвая. Мэр столицы Сергей Собянин лично принял участие в церемонии запуска нового транспорта, который будет курсировать по маршруту № 10 от метро «Щукинская» до улицы Кулакова.

В планах городских властей значится дальнейшее расширение парка автономного транспорта. До конца текущего года планируется запустить еще три беспилотных трамвая, а к 2026 году их количество возрастет до 15 единиц.