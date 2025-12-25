Арестованы куратор и доставщики взрывчатки по делу генерала Кириллова Суд заочно арестовал троих причастных к теракту против генерала Кириллова

В Москве заочно арестовали еще троих причастных к теракту против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова, пишет ТАСС. Все фигуранты дела числятся в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Басманным судом заочно арестованы уроженец Западной Украины Андрей Гедзик, выходцы из Узбекистана Саидакбар Гуломов и Миржалол Одилов. Все они находятся в международном розыске, — рассказали агентству.

Уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство. Один из участников курировал организацию теракта, тогда как двое остальных отвечали за доставку самодельного взрывного устройства.

Ранее гособвинение запросило приговорить к пожизненному заключению Ахмаджона Курбонова, обвиняемого в теракте против Кириллова. Участник судебного процесса рассказал, что Роберту Сафаряну запросили 28 лет лишения свободы, Батухану Точиеву — 26 лет, Рамазану Падиеву — 24 года. Суд рассматривает дело в закрытом режиме.