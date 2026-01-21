Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 января 2026 в 16:02

Убийца генерала Кириллова получил пожизненный срок

Суд назначил исполнителю теракта против генерала Кириллова пожизненный срок

Ахмаджон Курбонов Ахмаджон Курбонов Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Второй Западный окружной военный суд назначил пожизненный срок Ахмаджону Курбонову — исполнителю теракта против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда. Первые 10 лет он проведет в тюрьме, после чего будет переведен в колонию особого режима.

Суд постановил Ахмаджона Курбонова признать виновным и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, а остального срока — в колонии особого режима, со штрафом в размере 1 млн рублей, — огласил приговор судья.

Суд также вынес приговоры трем сообщникам Ахмаджона Курбонова. Наиболее суровый срок получил Роберт Сафарян — 25 лет лишения свободы, из которых первые девять лет он проведет в тюрьме. Батухану Точиеву назначили 22 года заключения (восемь лет в тюрьме), а Рамазану Падиеву — 18 лет заключения (шесть лет в тюрьме). Каждому из них назначены штрафы в размере 200 тыс. рублей.

Отмечается, что Курбонов полностью признал вину в содеянном и раскаялся. Сафарян признал вину частично, а Падиев и Точиев — нет.

Кириллов погиб 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве. По версии следствия, террористы прикрепили бомбу к ручке электросамоката и привели ее в действие в тот момент, когда военачальник вместе с помощником проходили мимо.

Ранее на федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» в Подмосковье открыли памятник погибшему генералу Кириллову. На церемонии заместитель министра обороны РФ Александр Санчик подчеркнул значительный вклад военачальника в проведение специальной военной операции, разоблачение сирийских провокаций, борьбу с пандемией и ликвидацию стихийных бедствий.

суды
теракты
убийства
генералы
Игорь Кириллов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Кто в лес, кто по дрова»: Володин о системе тарифообразования в сфере ЖКХ
Трамп заявил, что рад выступать перед большим количеством друзей и врагов
Трамп объяснил, зачем США вводят пошлины против других стран
Названа сумма, которую можно получить за разбитое при уборке снега авто
Полковник оценил перспективу взятия Сум российской армией
Огромный сугроб «угнал» машину у россиянина
HR-эксперт рассказала, в какие месяцы лучше искать работу
Трамп не узнал Европу и признался в любви
«Лет через 20»: в Минтрансе спрогнозировали, во что превратятся автомобили
Москалькова высказалась о перспективах обменов пленными между РФ и Украиной
Врач дала советы, как эффективно повысить уровень железа в организме
Раскрыто, что связывало задержанного на Гоа маньяка-аниматора с жертвами
Женщина проткнула соседа-зоофила ножом из-за таксы
Стало известно, что грозит организаторам фиктивных браков с военными
Федору Емельяненко присвоили звание заслуженного тренера России по самбо
Экс-супругов задержали за браки с участниками СВО ради денег
Биолог ответила, можно ли добавлять прокисшее молоко в блины
Владельца «Читай-города» заподозрили в пропаганде нетрадиционных отношений
Венгрия обвинила Киев в грубом вмешательстве во внутренние дела
«Замахнулся на господство»: военкор оценил идею Совета мира Трампа
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.