Убийца генерала Кириллова получил пожизненный срок

Второй Западный окружной военный суд назначил пожизненный срок Ахмаджону Курбонову — исполнителю теракта против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда. Первые 10 лет он проведет в тюрьме, после чего будет переведен в колонию особого режима.

Суд постановил Ахмаджона Курбонова признать виновным и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, а остального срока — в колонии особого режима, со штрафом в размере 1 млн рублей, — огласил приговор судья.

Суд также вынес приговоры трем сообщникам Ахмаджона Курбонова. Наиболее суровый срок получил Роберт Сафарян — 25 лет лишения свободы, из которых первые девять лет он проведет в тюрьме. Батухану Точиеву назначили 22 года заключения (восемь лет в тюрьме), а Рамазану Падиеву — 18 лет заключения (шесть лет в тюрьме). Каждому из них назначены штрафы в размере 200 тыс. рублей.

Отмечается, что Курбонов полностью признал вину в содеянном и раскаялся. Сафарян признал вину частично, а Падиев и Точиев — нет.

Кириллов погиб 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве. По версии следствия, террористы прикрепили бомбу к ручке электросамоката и привели ее в действие в тот момент, когда военачальник вместе с помощником проходили мимо.

Ранее на федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» в Подмосковье открыли памятник погибшему генералу Кириллову. На церемонии заместитель министра обороны РФ Александр Санчик подчеркнул значительный вклад военачальника в проведение специальной военной операции, разоблачение сирийских провокаций, борьбу с пандемией и ликвидацию стихийных бедствий.