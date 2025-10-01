Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 13:35

День метростроителя: праздник тех, кто создает подземные артерии городов

Рабочие на строительной площадке станции метро «Аэропорт Внуково» Рабочие на строительной площадке станции метро «Аэропорт Внуково» Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Ежегодно в начале октября в России отмечается профессиональный праздник, посвященный людям одной из самых сложных и героических профессий. День метростроителя — это признание заслуг тех, кто в буквальном смысле слова прокладывает путь для миллионов жителей мегаполисов, работая глубоко под землей в условиях постоянного риска. В 2025 году это торжество, как и всегда, выпадает на 2 октября. Расскажем, как появился праздник, что подарить метростроевцам и как их поздравить.

История праздника и профессии в России

Профессиональный корень современного метростроения в нашей стране связывают с началом организации Метростроя: 2 октября 1931 года Совнарком принял решение о выделении особого статуса строительству метро — это историческое событие и стало формальной отправной точкой отрасли. На его основе в 2023 году президент подписал указ, установивший в стране новое торжество. Дата остается неизменной из года в год.

  • Таким образом, ответ на вопрос, какого числа отмечается День метростроителя в 2025 году, прост — это всегда 2 октября.

Однако сама профессия метростроителя зародилась в нашей стране гораздо раньше. Отсчет ведется с 1930-х годов, когда открылась первая очередь Московского метрополитена. Строительство метро в столице стало настоящим подвигом, символом индустриализации и технического прогресса. Работы велись практически вручную, в тяжелейших геологических условиях, но благодаря энтузиазму и труду первых метростроевцев страна получила не просто транспортную систему, а архитектурный шедевр.

Облицовочные работы в вестибюле станции метро «Красносельская» Московского метрополитена им. В. И. Ленина, 1934 год Облицовочные работы в вестибюле станции метро «Красносельская» Московского метрополитена им. В. И. Ленина, 1934 год Фото: РИА Новости

Сегодня День метростроителя 2 октября объединяет не только тех, кто работает в тоннелях, но и инженеров, проектировщиков, геологов, машинистов проходческих щитов — всех, чей труд обеспечивает строительство и развитие подземок в разных городах России.

Как строят метро: технологии и риски

Технологии прокладки тоннелей и сооружения станций за последние десятилетия сделали гигантские шаги вперед. Современные методы включают несколько основных подходов: открытый способ для мелкого заложения, закрытый щитовый метод с использованием туннелепроходческих комплексных щитов, а также монолитные способы и методы в сложных гидрогеологических условиях. Практика показывает, что выбор технологии диктуется грунтовыми условиями, близостью к существующим коммуникациям и требуемой скоростью строительства.

Работа в подземных условиях сопряжена с рисками: обводненные слои, необходимость обойти фундаменты старых зданий, управление деформациями при проходке в плотной городской застройке. Дополнительную сложность создает необходимость синхронизации работ по всему фронту: от проектирования и логистики до обеспечения безопасной эксплуатации уже введенных в строй тоннелей.

Год за годом, включая и День метростроителя 2025 года, мы видим, как техническая мысль, производственная дисциплина и внимание к безопасности превращают сложнейшие подземные проекты в городскую повседневность.

Рекорды российского метро: самая глубокая и красивая станция

Отечественные метрополитены известны во всем мире не только своей эффективностью, но и архитектурным великолепием. В День метростроителя вспомним о самых интересных в России станциях.

Самая глубокая станция

Рекордсменом по глубине в России является станция «Адмиралтейская» в Санкт-Петербурге. Ее глубина составляет 86 метров, что эквивалентно 28-этажному дому. Петербургское метро в среднем пролегает ниже, чем другие подземки. Его строительство было невероятно сложным из-за нестабильных грунтов, большого количества плывунов, сложной, плотной и очень ценной исторической застройки.

Самая красивая станция

Неофициальный титул самых красивых станций в России, а возможно, и в мире, традиционно присуждается станциям Московского метрополитена, особенно построенным в 1930–1950-е годы.

Станция метро «Маяковская» Станция метро «Маяковская» Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

  • «Маяковская» в Москве. Считается шедевром сталинского неоклассицизма и образцом «воздушной» архитектуры. Ее дизайн вдохновлен образами будущего: потолок украшен 34 мозаиками, созданными по эскизам Александра Дейнеки.

  • «Площадь Революции» в Москве. Известна своими 76 бронзовыми скульптурами, которые символизируют советских граждан. Среди пассажиров существует поверье, что прикосновение к носу собаки пограничника приносит удачу.

  • «Автово» в Петербурге регулярно попадает в рейтинги самых красивых станций мира. Ее оформление посвящено подвигам ленинградцев и героической победе в Великой Отечественной войне.

Самые необычные метрополитены мира

Помимо российских рекордов, мир метрополитенов полон уникальных и необычных примеров, подчеркивающих глобальный масштаб работы, которую выполняют специалисты.

  • Метро Стокгольма (Швеция). Известно как «самая длинная художественная галерея в мире». Его станции оформлены уникальным образом, многие из них сохраняют вид необработанной скальной породы, создавая ощущение пещеры.

  • Метро Дубая (ОАЭ). Отличается тем, что является полностью автоматизированным (без машинистов) и одним из самых современных, с вагонами первого класса и панорамными окнами.

  • Метро Тегерана (Иран). В составе поездов здесь ходят отдельные вагоны для женщин.

  • Метро Токио (Япония). Отличается огромной загруженностью из-за чрезвычайно высокой численности населения в городской агломерации. По Сети гуляют ролики о том, как специальные работники буквально впихивают людей в переполненные вагоны.

Как поздравляют метростроителей

Труд метростроителя требует огромной отдачи, поэтому 2 октября, в День метростроителя, коллективы и общественность стараются выразить свою благодарность.

Сотрудники АО «Мосметрострой» на строительстве станции Люблинско-Дмитровской линии московского метро «Физтех» радуются завершению тоннеля Сотрудники АО «Мосметрострой» на строительстве станции Люблинско-Дмитровской линии московского метро «Физтех» радуются завершению тоннеля Фото: Илья Питалев/РИА Новости

  • Награды и премии. На предприятиях проходят собрания, где лучшим специалистам вручают награды, почетные грамоты.

  • Праздничные концерты.

  • СМИ и общественное внимание. Телеканалы и печатные издания посвящают репортажи и статьи героям-метростроителям, освещая их сложную работу и достижения.

  • Персональные пожелания. Родные, друзья и коллеги адресуют личные и душевные пожелания. Отправить искреннее поздравление с Днем метростроителя — это минимум, что может сделать каждый из нас, чтобы отметить вклад этих людей. В День метростроителя 2025 года, как и всегда, им желают крепкого здоровья, безопасности в нелегком труде и новых профессиональных успехов.

