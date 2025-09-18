Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 10:02

Водолазы сняли на видео погубивший пять геологов вездеход

Утонувший в Забайкальском крае вездеход геологов попал на видео

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Забайкальском крае водолазы сняли на видео утонувший в озере Амудиса вездеход, в котором погибли пять человек, сообщает краевой департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности. По его данным, поисково-спасательная операция завершилась извлечением тел всех пяти погибших геологов.

Водолазы Забайкалпожспаса извлекли тела двух погибших из затопленного вездехода. Поисково-спасательная операция на озере Амудиса в Каларском районе Забайкальского края завершилась, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что тела погибших будут доставлены в центральную районную больницу для опознания. Также при помощи тяжелой техники ведутся работы по извлечению затонувшего вездехода на берег.

Ранее стало известно, что вертолет МЧС с группой специалистов на борту вылетел к озеру Амудиса, куда упал вездеход с людьми. По предварительной информации, пять человек погибли. По данным следствия, у гусеничного вездехода при спуске с горы отказала тормозная система. По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Россия
Забайкальский край
затопления
вездеходы
смерти
озера
