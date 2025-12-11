Автоэксперт оценил востребованность вездеходов для водителей Автоэксперт Ольшанский: вездеходы без спецправ будут востребованы по всей стране

Управление вездеходами без специальных прав будет востребовано водителями по всей стране, рассказал НСН вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский. Он отметил, что водителям с правами категории B, С и D могут разрешить управлять тяжелыми вездеходами.

Это хорошая идея, людям не нужно создавать препятствия, а вездеходов и болотоходов у нас мало. Если человек умеет водить, естественно, он справится. Кроме того, они не только в той территории России, где именно болота, снега – это Дальний Восток, Сибирь. У нас это везде, — рассказал Ольшанский.

Автоэксперт отметил, что такой вид транспорта будет востребован даже в Подмосковье. По его словам, поездки на внедорожной технике также необходимы для обеспечения нужд туристов.

Ранее сообщалось, что Минцифры предложило уравнять бумажные водительские права и соответствующий QR-код из «Госуслуг». Использование документов в электронном виде в случае принятия предложения будет добровольным.