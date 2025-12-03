В МЧС России поступила финальная партия арктических вездеходов

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) поставил МЧС России финальную в 2025 году партию вездеходов ТМ-140, передает пресс-служба госкорпорации. Новая техника будет использоваться для проведения поисково-спасательных работ в условиях Крайнего Севера в Ненецком автономном округе.

Снегоболотоходы производства Курганмашзавода отличаются высокой проходимостью. Они способны передвигаться по глубокому снегу, преодолевать болота и водные преграды. Эти качества необходимы для передвижения в таежной местности и во время спасательных операций в акваториях Печоры и Баренцева моря, — сказано в сообщении.

Представители Ростеха подчеркнули, что машина ценится за свою надежность и широкие возможности адаптации. Ее можно оснастить различными модулями, включая электростанцию, ремонтную мастерскую или дополнительное спасательное оборудование, а увеличенный запас хода позволяет достигать самых отдаленных районов.

Кабина вездехода рассчитана на семь человек, а его пассажирский модуль в чрезвычайной ситуации может принять до 30 людей. Технические характеристики включают грузоподъемность в четыре тонны, скорость на суше до 45 километров в час и возможность продолжать серийное производство на Курганмашзаводе в 2026 году.

