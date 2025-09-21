Еще одному фигуранту дела о гибели людей в вездеходе предъявили обвинение

Второму фигуранту уголовного дела о гибели людей в затонувшем в Забайкалье вездеходе предъявили обвинение, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону. По данным ведомства, речь идет о руководителе коммерческой организации, который должен был проконтролировать в том числе соблюдение правил охраны труда.

Обвиняемый <...> допустил к управлению вездеходом мужчину, не имеющего соответствующих прав и квалификации, — говорится в сообщении.

Также выяснилось, что мужчина допустил эксплуатацию вездехода, который не был зарегистрирован в установленном законом порядке, а также не прошел технический осмотр. Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Вездеход с геологами упал в озеро Амудиса Каларского района Забайкальского края 16 сентября. Транспортное средство утонуло при спуске с горы на фоне отказа тормозов. В машине ехали девять человек, из которых четверо смогли выбраться. Вездеход принадлежал компании ООО «Икабья» филиала «Гидрострой ГеоТех». Водитель затонувшего вездехода арестован.