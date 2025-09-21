«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 13:46

Еще одному фигуранту дела о гибели людей в вездеходе предъявили обвинение

В Забайкалье предъявили обвинение второму фигуранту дела о гибели пяти геологов

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Второму фигуранту уголовного дела о гибели людей в затонувшем в Забайкалье вездеходе предъявили обвинение, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону. По данным ведомства, речь идет о руководителе коммерческой организации, который должен был проконтролировать в том числе соблюдение правил охраны труда.

Обвиняемый <...> допустил к управлению вездеходом мужчину, не имеющего соответствующих прав и квалификации, — говорится в сообщении.

Также выяснилось, что мужчина допустил эксплуатацию вездехода, который не был зарегистрирован в установленном законом порядке, а также не прошел технический осмотр. Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Вездеход с геологами упал в озеро Амудиса Каларского района Забайкальского края 16 сентября. Транспортное средство утонуло при спуске с горы на фоне отказа тормозов. В машине ехали девять человек, из которых четверо смогли выбраться. Вездеход принадлежал компании ООО «Икабья» филиала «Гидрострой ГеоТех». Водитель затонувшего вездехода арестован.

уголовные дела
Забайкальский край
вездеходы
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дочь Синди Кроуфорд опубликовала фото без бюстгальтера
Крупный пожар охватил административное здание в одном российском городе
Вооруженные ножами супруги оказались в реанимации после пьяной ссоры
Осужденная Ле Пен собирается участвовать в парламентских выборах во Франции
Победитель «Интервидения» решил творческие планы
Озвучена судьба пропавшей в Таиланде россиянки, бросившей ребенка в отеле
Пенсионерка ушла по грибы и провела в лесу четыре дня
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 21 сентября, фото, видео
В Совфеде предупредили о росте провокаций против России
РБК: Лапина сняли с должности командующего Ленинградским военным округом
«Сделала все по закону»: раскрыто, кому досталось наследство Добрынина
В России пообещали огромную сумму за информацию о двух командирах ВСУ
В Германии признали, что экономика страны стоит на месте
Жуткие ливни и холод до 0? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать
Кениец обошел россиян в Московском марафоне
Известный музыкант отменил концерты из-за «достоверной угрозы» убийства
Мужчина с пистолетом пытался вернуть залог за аренду квартиры с клопами
«Постарались и сделали»: Путин восхитился машиной с антидроновой защитой
Власти пошли на крайние меры после обрушения части школы под Новосибирском
Жителю Петербурга сломали челюсть после замечания на детской площадке
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.