Три вагона сошли с рельсов в Забайкальском крае

Три вагона сошли с рельсов при выполнении маневровых работ в Забайкальском крае, заявили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. По информации ведомства, инцидент произошел на станции Забайкальск.

На станции Забайкальск Забайкальской железной дороги при производстве маневровых работ допущен сход трех вагонов. Задержек в движении не допущено, — говорится в сообщении.

Обошлось без жертв и пострадавших, размер ущерба устанавливается. Проводится доследственная проверка по уголовной статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По ее результатам будет принято процессуальное решение, уточнили в ведомстве.

Ранее в Санкт-Петербурге трамвай «Славянка» сошел с рельсов в первый день работы. Транспорт будет курсировать по маршруту № 2 в районе Купчино на южной окраине города. Он включает пять остановок и проходит через районы, жители которых регулярно жалуются на пробки и нехватку общественного транспорта.

До этого в Оренбургской области сошли с рельсов три вагона-цистерны с пропан-бутаном. Инцидент произошел на примыкающих к станции Тюльпан путях Южно-Уральской железной дороги во время проведения маневровых работ. В результате крушения две из трех цистерн опрокинулись.