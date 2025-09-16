Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 11:59

Вездеход с геологами утонул в озере

В Забайкалье вездеход с геологами утонул в озере Каларского района

Вездеход с геологами упал в озеро Каларского района Забайкальского края, сообщает Telegram-канал «112». По данным источника, транспортное средство утонуло при спуске с горы на фоне отказа тормозов.

В машине ехали девять человек, из которых четверо смогли выбраться. Судьба пятерых геологов пока не раскрывается. Стало известно, что вездеход принадлежит филиалу компании «Гидрострой» — «ГеоТех». На место прибыли экстренные службы для поиска пропавших ученых.

Ранее стало известно, что заслуженный врач РСФСР, советский и российский патоморфолог Борис Ариэль мог утонуть в озере под Санкт-Петербургом. Тело профессора было обнаружено в 40 метрах от берега. Предварительно, погибший не пришел домой после прогулки.

До этого двое подростков отправились на рыбалку в протоке реки Амур в Хабаровском крае и утонули. Погибшим было 12 и 14 лет, предварительно, их унесло под воду из-за сильного течения.

Жительница Усолья-Сибирского уснула на сапборде и незаметно для себя переплыла Ангару. Она отправилась с мужем на берег реки. Супруг обратился за помощью к полицейским из-за внезапного исчезновения женщины. Сама она вышла на связь только на следующее утро.

Забайкалье
вездеходы
озера
происшествия
