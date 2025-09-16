Вездеход с геологами утонул в озере В Забайкалье вездеход с геологами утонул в озере Каларского района

Вездеход с геологами упал в озеро Каларского района Забайкальского края, сообщает Telegram-канал «112». По данным источника, транспортное средство утонуло при спуске с горы на фоне отказа тормозов.

В машине ехали девять человек, из которых четверо смогли выбраться. Судьба пятерых геологов пока не раскрывается. Стало известно, что вездеход принадлежит филиалу компании «Гидрострой» — «ГеоТех». На место прибыли экстренные службы для поиска пропавших ученых.

