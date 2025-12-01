День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 12:33

В Забайкалье произошло смертельное ДТП

В Забайкалье в аварии погибли два человека, еще четверо госпитализированы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На автодороге Чита — Забайкальск в Карымском районе произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля, сообщили в Госавтоинспекции Забайкальского края. В результате аварии погибли два человека.

Согласно предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля Toyota Corolla Fielder потерял контроль над транспортным средством. В результате машина въехала в бордюр и опрокинулась.

В результате ДТП водитель и трое пассажиров получили травмы и были госпитализированы. Выжить в аварии не смогли 18-летний и 21-летняя пассажиры. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее на МКАД произошло серьезное ДТП с участием белого автомобиля Jaecoo J7. Пьяная женщина за рулем попыталась уйти от полицейской погони, в результате машина въехала в отбойник, разорвалась на две части и загорелась. 37-летняя владелица строительной компании получила тяжелые травмы и была госпитализирована, ее собака, находившаяся в салоне, погибла на месте.

До этого в Москве произошла авария с участием автомобилей ВАЗ и Mercedes. Иномарка врезалась в остановившийся из-за неисправности отечественный автомобиль. В результате столкновения на месте погибла пассажирка ВАЗ.

Забайкалье
ДТП
погибшие
аварии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России снизилось число новых случаев заражения ВИЧ
Останки криптобизнесмена Новака и его жены нашли в пустыне
Врач оценил слова академика РАН о росте продолжительности жизни до 120 лет
В Ленобласти кража автомобиля обернулась масштабным пожаром
Ушел из жизни двукратный чемпион «Ролан Гаррос»
Петербуржцы столкнулись с массовыми сбоями мобильного интернета
Россиянина спасли после 12 лет рабства в Дагестане
Подмосковный маньяк признался в еще одном преступлении
Зеленский высказался о переговорах с США
В Бурятии три человека пострадали в ДТП на федеральной трассе
Раскрыт график Путина на ближайшие дни
Лариса Долина столкнулась с еще одной отменой после квартирного скандала
В Минском институте современных знаний подтвердили поступление Булановой
Россиянка выпрыгнула из окна в попытке спастись от сожителя
Риелтор оценил идею ввести в России залоговое удержание квартир
Торговца из Петербурга заподозрили в мошенничестве из-за продажи шубы
В Кремле отказались отвечать на вопрос о пребывании Асада в России
«Обрадовался»: Песков о звонке Путина пострадавшему от взрыва мальчику
Песков назвал очевидной причастность Киева к атаке на КТК
Песков раскрыл, кого Путин планирует принять в Кремле
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Достаю картофель и фарш — зразы не нужны! Пеку картофельные котлеты с сыром. Нежнее и сочнее мясных
Общество

Достаю картофель и фарш — зразы не нужны! Пеку картофельные котлеты с сыром. Нежнее и сочнее мясных

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.