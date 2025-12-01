В Забайкалье произошло смертельное ДТП В Забайкалье в аварии погибли два человека, еще четверо госпитализированы

На автодороге Чита — Забайкальск в Карымском районе произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля, сообщили в Госавтоинспекции Забайкальского края. В результате аварии погибли два человека.

Согласно предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля Toyota Corolla Fielder потерял контроль над транспортным средством. В результате машина въехала в бордюр и опрокинулась.

В результате ДТП водитель и трое пассажиров получили травмы и были госпитализированы. Выжить в аварии не смогли 18-летний и 21-летняя пассажиры. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

