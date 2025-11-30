Mercedes превратил ВАЗ в груду металла и убил пассажирку Пассажирка ВАЗ погибла в ДТП с Mercedes на Северо-Восточной хорде в Москве

В Москве на Северо-Восточной хорде произошло ДТП с участием ВАЗ и Mercedes, сообщает столичная прокуратура. По ее информации, иномарка врезалась в отечественный автомобиль, который остановился на трассе из-за неисправности. В результате столкновения погибла пассажирка ВАЗ.

По предварительным данным, на СВХ водитель автомобиля марки Mercedes врезался в автомобиль марки ВАЗ, остановившийся из-за неисправности. В результате ДТП на месте погибла женщина-пассажирка, находившаяся в ВАЗ, — говорится в сообщении.

В причинах и обстоятельствах аварии разбираются правоохранительные органы. Прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки.

Ранее на 19-м километре МКАД произошло массовое ДТП с участием до 11 автомобилей, включая такси, в результате чего на трассе образовался сильный затор. По предварительным данным оперативных служб, причиной столкновения могла стать скользкая дорога. В результате аварии один человек пострадал. В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили, что на МКАД случилось нескольких небольших ДТП.