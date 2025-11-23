Из-за непогоды на МКАД столкнулись 10 машин Около 10 машин столкнулись на МКАД из-за скользкой дороги

Массовое ДТП с участием 10 машин произошло на 19-м км МКАД, в результате столкновения образовался затор на дороге, сообщили ТАСС в оперативных службах. Предположительно, причиной массовой аварии могла стать скользкая дорога.

Столкнулись от девяти до 11 машин, в том числе автомобиль такси. Один человек, предварительно, пострадал, его осматривают медики, — утверждает собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили, что на МКАД случилось нескольких небольших ДТП. По данному факту проводится проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Перед этим в городе Сарапуле в Удмуртии произошло столкновение трех легковых автомобилей, в результате которого были пострадавшие, в том числе дети. В главном управлении МЧС по региону призвать всех водителей воздержаться от поездок из-за сильной гололедицы.

Ранее в Белорецком и Архангельском районах Башкирии ввели ограничение для грузового и пассажирского транспорта на нескольких участках дорог регионального значения. Причиной стали неблагоприятные факторы, такие как ледяной дождь, сильная гололедица и значительное ухудшение видимости на дорогах.