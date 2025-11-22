Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 15:36

Дети пострадали в массовом ДТП в Удмуртии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В городе Сарапул Удмуртской Республики произошло столкновение трех легковых автомобилей, в результате которого есть пострадавшие, включая детей, сообщили в ГУ МЧС по региону. Инцидент случился около 14:00 на улице Путейской. Представители ведомства призвали водителей воздержаться от поездок из-за гололедицы на дорогах.

Воздержитесь сегодня от поездок. На дорогах гололедица. Подумайте о своих близких и родных, подумайте о детях. Не рискуйте их здоровьем и жизнью!говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба управления дорожным движением Джизакской области Узбекистана сообщила о гибели пяти человек при столкновении грузовика и легкового автомобиля. Дорожное происшествие случилось на 989-м километре автомагистрали М-39 Ташкент — Термез, в результате легковой транспорт воспламенился.

Кроме того, в пресс-службе УМВД по Курской области заявили о серьезной аварии с участием пяти транспортных средств на местной автодороге. В результате инцидента четыре человека получили травмы и были оперативно госпитализированы, добавили в правоохранительном ведомстве.

Удмуртия
дети
ДТП
аварии
