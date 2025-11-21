Четыре человека оказались в больнице после массового ДТП под Курском

На автодороге под Курском произошло крупное ДТП с участием пяти автомобилей, сообщили в пресс-службе местного УМВД. В результате столкновения пострадали четыре человека, которые были незамедлительно доставлены в больницу, отметили в ведомстве.

21 ноября 2025 года примерно в 13:15 на 30-м километре автодороги Южный объезд г. Курска произошло столкновение пяти транспортных средств. По предварительным данным, водитель автомобиля «Урал» 1987 г. р., осуществляя движение в сторону г. Курска, при повороте налево не справился с управлением и допустил опрокидывание на автомобили, — сказано в публикации.

Среди пострадавших значатся водители двух автомобилей и два пассажира. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего инцидента для последующей правовой оценки.

