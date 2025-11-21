Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 22:55

Четыре человека оказались в больнице после массового ДТП под Курском

МВД: четыре человека пострадали в ДТП с пятью автомобилями под Курском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На автодороге под Курском произошло крупное ДТП с участием пяти автомобилей, сообщили в пресс-службе местного УМВД. В результате столкновения пострадали четыре человека, которые были незамедлительно доставлены в больницу, отметили в ведомстве.

21 ноября 2025 года примерно в 13:15 на 30-м километре автодороги Южный объезд г. Курска произошло столкновение пяти транспортных средств. По предварительным данным, водитель автомобиля «Урал» 1987 г. р., осуществляя движение в сторону г. Курска, при повороте налево не справился с управлением и допустил опрокидывание на автомобили, — сказано в публикации.

Среди пострадавших значатся водители двух автомобилей и два пассажира. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего инцидента для последующей правовой оценки.

Ранее в Омске автовладелец, ставший виновником дорожного происшествия, скрылся, но затем вернулся и совершил поджог своего транспортного средства, предварительно разбив его кирпичом. Полицейские задержали 21-летнего мужчину, который признался, что покинул место аварии из-за отсутствия у него водительского удостоверения.

