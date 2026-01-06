Атака США на Венесуэлу
06 января 2026 в 13:52

Силы ПВО сбили шесть украинских БПЛА над двумя российскими регионами

Силы ПВО сбили шесть украинских БПЛА над Удмуртией и Костромской областью

Система ПВО Система ПВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Средства противовоздушной обороны России за пять часов сбили шесть украинских беспилотников самолетного типа над Костромской областью и Удмуртией, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, атака велась в период с 08:00 до 13:00 мск. Пять БПЛА ликвидировали над территорией Костромской области и один — над республикой.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Утром 6 января пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 129 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, по 29 и 15 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Белгородской областей, по 13 и 10 — над Ярославской и Новгородской областями, еще девять сбили над Смоленской областью.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате удара ВСУ по селу Хорлы были найдены останки более 19 человек. Тела подверглись сильному термическому воздействию, и от них практически ничего не осталось. Сальдо отметил, что причиной стало использование боеприпасов с зажигательными элементами.

