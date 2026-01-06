Атака США на Венесуэлу
Под Ижевском дорогу залило нефтью

Под Ижевском ликвидируют последствия разлива нефти из-за ДТП с цистерной

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
На автодороге Ижевск — Сарапул зафиксирован серьезный инцидент с разливом нефтепродуктов из поврежденной цистерны, сообщает РЕН ТВ. Во время движения грузового тягача полуприцеп внезапно отсоединился и вылетел на проезжую часть. В результате удара цистерна была пробита, и ее содержимое вытекло на дорогу.

Оперативно прибывшие на место происшествия спасатели подтвердили, что в результате аварии никто из людей не пострадал. Специалисты провели обследование прилегающей территории и исключили риск попадания сырья в близлежащие реки или другие водные объекты. В данный момент принимаются все необходимые меры для локализации пятна и полной очистки трассы от вязкого состава.

Ранее трое человек, в том числе пятилетний ребенок, погибли в страшном ДТП с участием двух автомобилей на трассе Пермь — Березники. По данным регионального СК, еще пять человек, среди которых были трое детей, получили травмы, их поместили в медучреждение. По данному факту возбуждено уголовное дело.

