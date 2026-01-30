Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 21:40

Проблемы с энергетикой настигли союзника Украины

Обледенение ветрогенераторов обрушило выработку электроэнергии в Финляндии

Фото: Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Обледенение лопастей ветряных турбин привело к резкому падению производства электроэнергии в Финляндии, пишет Kauppalehti. По данным издания, доля ветрогенерации составила менее 5% от установленной мощности.

Выработка электроэнергии на ветровых электростанциях страны сократилась с 9433 МВт примерно до 430 МВт. Обледенение ветряных турбин этой зимой стало серьезной проблемой, поскольку на ветроэнергию приходится около четверти выработки электроэнергии в Финляндии. Слабый ветер дополнительно усилил падение и повлиял на тарифы.

Стоимость электроэнергии в Финляндии резко выросла и продолжает повышаться. По состоянию на 26 января средняя биржевая цена в январе составила 12,71 цента за киловатт-час, что существенно выше показателей других месяцев и почти в три раза больше декабрьского уровня — 4,5 цента за киловатт-час.

Ранее сообщалось, что массовые отключения электроэнергии в Киеве привели к резкому росту спроса на дрова и отопительные печи. Частные продавцы взвинтили цены в несколько раз. При этом магазины предлагают фиксированный прайс, но там зачастую нет нужных товаров.

Финляндия
электроэнергия
свет
тарифы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве временно закрыли станцию на центральном кольце
Путин поставил перед ВПК России новые задачи
Доллар рухнул ниже 75. Это дно или трамплин, что теперь будет с рублем
«Дело не в Косте»: актриса Чиповская о новом назначении Богомолова
Кадыров встретился с дагестанским сенатором
В Минобороны расширили список болезней, запрещающих контракт
Проблемы с энергетикой настигли союзника Украины
Названы дата и место встречи Дмитриева с представителями Трампа
Пересильд рассказала об отклике зрителей на ее роль в фильме «Мужу привет»
Ушла из жизни звезда фильма «Один дома»
Опубликованы кадры массированного удара «Солнцепеками» по ВСУ в зоне СВО
Безруков забрал премию «Золотой орел» в четвертый раз подряд
«Стоит на передовой»: Бикович выступил против запрета голливудского кино
Романович усомнился, что в истории с Долиной было место «случайностям»
Отказ от русского имени, забвение, новые романы: как живет Вера Брежнева
Смерть в колодце и убийство заложницы: главные ЧП недели
Климова рассказала о несправедливом увольнении своего педагога
Появились подробности получения секретных карт ВСУ в Гуляйполе
В России могут повысить минимальную сумму долга для ареста имущества
Красотка Дружинина, Пересильд, Цыганов: яркие кадры с премии «Золотой орел»
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.