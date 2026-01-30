Проблемы с энергетикой настигли союзника Украины

Обледенение лопастей ветряных турбин привело к резкому падению производства электроэнергии в Финляндии, пишет Kauppalehti. По данным издания, доля ветрогенерации составила менее 5% от установленной мощности.

Выработка электроэнергии на ветровых электростанциях страны сократилась с 9433 МВт примерно до 430 МВт. Обледенение ветряных турбин этой зимой стало серьезной проблемой, поскольку на ветроэнергию приходится около четверти выработки электроэнергии в Финляндии. Слабый ветер дополнительно усилил падение и повлиял на тарифы.

Стоимость электроэнергии в Финляндии резко выросла и продолжает повышаться. По состоянию на 26 января средняя биржевая цена в январе составила 12,71 цента за киловатт-час, что существенно выше показателей других месяцев и почти в три раза больше декабрьского уровня — 4,5 цента за киловатт-час.

