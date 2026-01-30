Климова рассказала о несправедливом увольнении своего педагога

Актриса Екатерина Климова на церемонии вручения премии «Золотой орел» рассказала о несправедливом увольнении из Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина ее педагога по актерскому мастерству. По словам актрисы, которые приводит корреспондент NEWS.ru, Мария Велихова была наставником для большого числа звезд экрана, включая Олега Меньшикова.

В театральном институте имени Щепкина происходят, на мой взгляд, несправедливые вещи. Например, мой педагог по актерскому мастерству Мария Евгеньевна Велихова, которая воспитала и Олега Меньшикова, и сестер Арнтгольц, и братьев Чадовых. Ее просто выгнали из института с тем, что она уже пожилая, хотя в нашем институте всегда было так, что молодое поколение брало опыт именно от поколения этих мастодонтов, которые в Малом театре до конца играли. <…> Мне неприятно, что Алексей Дубровский, ректор нынешний, так решил, — рассказала актриса.

Ранее основатель бизнес-сообщества Илья Русяев рассказал, что сотрудника не могут уволить из-за достижения им пенсионного возраста. Он отметил, что в Трудовом кодексе не существует такого обоснования. По словам юриста, уволить сотрудника нельзя также во время больничного и отпуска. Исключением из правил может стать ликвидация организации или прекращение деятельности ИП.