Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 20:54

Климова рассказала о несправедливом увольнении своего педагога

Климова: увольнение Велиховой из Щепкинского училища было несправедливым

Актриса Екатерина Климова перед началом XXIV церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» в Москве Актриса Екатерина Климова перед началом XXIV церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» в Москве Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Актриса Екатерина Климова на церемонии вручения премии «Золотой орел» рассказала о несправедливом увольнении из Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина ее педагога по актерскому мастерству. По словам актрисы, которые приводит корреспондент NEWS.ru, Мария Велихова была наставником для большого числа звезд экрана, включая Олега Меньшикова.

В театральном институте имени Щепкина происходят, на мой взгляд, несправедливые вещи. Например, мой педагог по актерскому мастерству Мария Евгеньевна Велихова, которая воспитала и Олега Меньшикова, и сестер Арнтгольц, и братьев Чадовых. Ее просто выгнали из института с тем, что она уже пожилая, хотя в нашем институте всегда было так, что молодое поколение брало опыт именно от поколения этих мастодонтов, которые в Малом театре до конца играли. <…> Мне неприятно, что Алексей Дубровский, ректор нынешний, так решил, — рассказала актриса.

Ранее основатель бизнес-сообщества Илья Русяев рассказал, что сотрудника не могут уволить из-за достижения им пенсионного возраста. Он отметил, что в Трудовом кодексе не существует такого обоснования. По словам юриста, уволить сотрудника нельзя также во время больничного и отпуска. Исключением из правил может стать ликвидация организации или прекращение деятельности ИП.

видео
увольнения
актрисы
Екатерина Климова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин поставил перед ВПК России новые задачи
Доллар рухнул ниже 75. Это дно или трамплин, что теперь будет с рублем
«Дело не в Косте»: актриса Чиповская о новом назначении Богомолова
Кадыров встретился с дагестанским сенатором
В Минобороны расширили список болезней, запрещающих контракт
Проблемы с энергетикой настигли союзника Украины
Названы дата и место встречи Дмитриева с представителями Трампа
Пересильд рассказала об отклике зрителей на ее роль в фильме «Мужу привет»
Ушла из жизни звезда фильма «Один дома»
Опубликованы кадры массированного удара «Солнцепеками» по ВСУ в зоне СВО
Безруков забрал премию «Золотой орел» в четвертый раз подряд
«Стоит на передовой»: Бикович выступил против запрета голливудского кино
Романович усомнился, что в истории с Долиной было место «случайностям»
Отказ от русского имени, забвение, новые романы: как живет Вера Брежнева
Смерть в колодце и убийство заложницы: главные ЧП недели
Климова рассказала о несправедливом увольнении своего педагога
Появились подробности получения секретных карт ВСУ в Гуляйполе
В России могут повысить минимальную сумму долга для ареста имущества
Красотка Дружинина, Пересильд, Цыганов: яркие кадры с премии «Золотой орел»
«Загадочная болезнь» одолела пассажиров круизного лайнера
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.