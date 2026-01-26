Юрист ответил, может ли работодатель уволить сотрудника из-за возраста Юрист Русяев: сотрудника не могут уволить из-за достижения пенсионного возраста

Сотрудника не могут уволить из-за достижения им пенсионного возраста, рассказал RT юрист основатель бизнес-сообщества Илья Русяев. Он отметил, что в Трудовом кодексе не существует такого обоснования.

Если пенсионер работает лучше молодого коллеги, его нельзя сократить первым только из-за возраста. Плюс положены все выплаты и компенсации, включая сохранение среднего заработка за третий месяц при соблюдении условий, — рассказал Русяев.

По словам юриста, уволить сотрудника нельзя также во время больничного и отпуска. Он подчеркнул, что исключением из правил может стать ликвидация организации или прекращение действия ИП.

Ранее эксперт по труду Валентина Митрофанова рассказала, что, если работника уволили из-за прогула, он имеет право оспорить действия работодателя. По ее словам, в этом случае компании придется доказать наличие вины сотрудника.