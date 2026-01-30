США ввели новый запрет, связанный с нефтью из Венесуэлы и Россией

США ввели новый запрет, связанный с нефтью из Венесуэлы и Россией Минфин США: разрешение на операции с нефтью из Венесуэлы запрещает участие РФ

Министерство финансов США выпустило разрешение на операции с венесуэльской нефтью, которое содержит важное исключение. Документ, опубликованный Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), прямо запрещает участие в таких сделках лиц, связанных с Россией.

Генеральная лицензия, по данным американской стороны, призвана регулировать возобновление ограниченных операций с энергоресурсами Венесуэлы. В ней четко оговорены страны, чьи субъекты не могут быть вовлечены в этот процесс.

Эта генеральная лицензия не разрешает... любые операции с участием лиц, находящихся или учрежденных в соответствии с законодательством Российской Федерации, Исламской Республики Иран, Корейской Народно-Демократической Республики, Республики Куба, — указано в документ.

Это положение означает, что под ограничение попадают не только компании, зарегистрированные в России, но и любые организации, находящиеся под их контролем или участвующие с ними в совместных проектах. Таким образом, США стремятся полностью исключить возможность получения Россией какой-либо экономической выгоды через возобновление нефтяного экспорта Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ, расширяющий экономическое давление на Кубу. Документ разрешает введение дополнительных пошлин на товары из любых стран, которые поставляют нефть на остров.