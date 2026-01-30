Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 10:49

Союз кинематографистов России проредил свои ряды

Дапкунайте и Роднянского исключили из Союза кинематографистов России

Ингеборга Дапкунайте Ингеборга Дапкунайте Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Семь деятелей культуры, включая актрису Ингеборгу Дапкунайте и продюсера Александра Роднянского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), исключены из Союза кинематографистов России из-за многолетней неуплаты членских взносов, следует из текста постановления на сайте организации. Помимо них, из состава организации исключены актеры Алексей Горбунов и Елена Кучеренко, режиссеры Аркадий Коган и Ульяна Шилкина, а также продюсер Анастасия Павлович.

Исключить из Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации», согласно статьи 4.2. Устава СК России за многолетнюю неуплату членских взносов: Дапкунайте Ингеборге Эдмундовну, Роднянского Александра Ефимовича, — говорится в документе.

Ранее режиссер Егор Кончаловский заявил, что изоляция со стороны стран Запада позитивно повлияла на развитие отечественного кинематографа. По его мнению, это позволило отрасли совершить значительный рывок в качестве и объемах производства. Режиссер констатировал, что продукция отечественного кино никогда не пользовалась большим спросом в западных странах, но новые геополитические условия открыли перед отраслью другие, более перспективные направления для развития.

