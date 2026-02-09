Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 16:42

Ушел из жизни старший кинотехник московского Дома кино

На 89-м году не стало последнего киномеханика московского Дома кино Леечкиса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В воскресенье 8 февраля 2026 года ушел из жизни Юрий Петрович Леечкис — член Союза кинематографистов России и последний киномеханик Дома кино, сообщили в организации. Ему было 88 лет.

Леечкис был ответственным за организацию первых кинопоказов в московском Доме кино на протяжении многих лет. Его карьера в Центральном Доме кинематографистов началась в 1996 году.

С 1967 года Юрий Петрович активно участвовал в престижных кинофестивалях, где курировал конкурсные программы. С 1995 года он был вовлечен в организацию таких значимых мероприятий, как «Кинотавр» в Сочи, «Дух огня» в Ханты-Мансийске и «Балтийские дебюты» в Светлогорске. В 2012 году Леечкис получил грамоту от Министерства культуры Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что актер Артур Арутюнян ушел из жизни в возрасте 68 лет. Об этом сообщила его бывшая супруг. Арутюнян запомнился зрителям ролями в фильмах «Брат» и «Гений», а также в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей» и других. Его дебют в кинематографе состоялся в начале 1990-х годов.

