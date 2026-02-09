Ушел из жизни старший кинотехник московского Дома кино На 89-м году не стало последнего киномеханика московского Дома кино Леечкиса

В воскресенье 8 февраля 2026 года ушел из жизни Юрий Петрович Леечкис — член Союза кинематографистов России и последний киномеханик Дома кино, сообщили в организации. Ему было 88 лет.

Леечкис был ответственным за организацию первых кинопоказов в московском Доме кино на протяжении многих лет. Его карьера в Центральном Доме кинематографистов началась в 1996 году.

С 1967 года Юрий Петрович активно участвовал в престижных кинофестивалях, где курировал конкурсные программы. С 1995 года он был вовлечен в организацию таких значимых мероприятий, как «Кинотавр» в Сочи, «Дух огня» в Ханты-Мансийске и «Балтийские дебюты» в Светлогорске. В 2012 году Леечкис получил грамоту от Министерства культуры Российской Федерации.

