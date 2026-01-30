Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 21:14

Безруков забрал премию «Золотой орел» в четвертый раз подряд

Лауреат XXIV Национальной премии «Золотой орел» в номинации «Лучший актер онлайн-сериала» актер сериала «Плевако» Сергей Безруков на церемонии награждения Лауреат XXIV Национальной премии «Золотой орел» в номинации «Лучший актер онлайн-сериала» актер сериала «Плевако» Сергей Безруков на церемонии награждения Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Российский актер Сергей Безруков, сыгравший в сериале «Плевако», забрал премию «Золотой орел» в четвертый раз подряд, передает корреспондент NEWS.ru. Артист был представлен в номинации «Лучший актер онлайн-сериала».

Ольга Лерман была признана лучшей актрисой в аналогичной же номинации. Картина также стала лучшим проектом онлайн-платформы. Продюсерами «Плевако» выступили Алексей Учитель и Тимур Вайнштейн, режиссером — Анна Матисон, жена Безрукова. Она заявила, что не верила в одновременную победу вместе с супругом.

Безруков трижды становился лауреатом премии «Золотой орел». В 2005 году актер получил награду за лучшую мужскую роль на телевидении за работу в сериале «Участок». В 2024 году его вновь отметили в той же телевизионной номинации за сериал «Бизон. Дело манекенщицы». Третью награду Безруков получил в 2025 году как лучший актер кино за роль в фильме «Воздух». При этом за сериал «Бригада» актер был лишь номинирован.

Ранее президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей церемонии вручения национальной премии в области кинематографии «Золотой орел». Глава государства подчеркнул, что лауреатов разных лет объединяют интерес к общему делу, смелость творческих идей и понимание важности кинематографа в жизни людей.

