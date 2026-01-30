Путин поприветствовал участников и гостей кинопремии «Золотой орел»

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей церемонии вручения национальной премии в области кинематографии «Золотой орел», передает корреспондент NEWS.ru. Приветствие главы государства зачитала министр культуры Ольга Любимова.

Приветствую вас на 24 церемонии вручения национальной премии в области кинематографии «Золотой орел». За прошедшее время эта престижная награда заслужила высокий общественный авторитет, стала для талантливых режиссеров и актеров, сценаристов и операторов, художников и композиторов ярким свидетельством профессионального успеха и признания, — сказано в приветствии.

Глава государства подчеркнул, что лауреатов разных лет объединяют интерес к общему делу, смелость творческих идей и понимание важности кинематографа в жизни людей, в воспитании детей и молодежи, а также в формировании ценностей.

Ранее Путин поздравил с 90-летием народного артиста СССР композитора Раймонда Паулса. Глава государства пожелал деятелю искусств душевной бодрости, благополучия и долгих лет жизни. По словам Путина, композитора знают и любят во многих странах. Он добавил, что творчество Паулса по сей день пользуется популярностью даже у молодых артистов.