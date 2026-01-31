Триумф «Августа», поцелуй Кологривого: как прошла кинопремия «Золотой орел»

Лауреаты XXIV Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» в номинации «Лучшая мужская роль в кино» актеры фильма «Август» Сергей Безруков (слева) и Никита Кологривый на фотосессии после церемонии награждения

Вчера, 30 января, на киностудии «Мосфильм» состоялась 24-я церемония вручения премии «Золотой орел», которую по традиции получают лучшие деятели киноиндустрии. Какую картину и чьи работы оценили максимально высоко, о чем беседовали представители кинематографа в кулуарах и чем был особенно доволен основатель кинопремии Никита Михалков, — в материале NEWS.ru.

О чем говорили на «красной дорожке» фестиваля

Кнопремия начинается с «красной дорожки». Актеры и в особенности актрисы удивляют нарядами. Актрисе Юлии Пересильд (она была одной из претенденток на награду в номинации «лучшая женская роль», за фильм «Мужу привет» режиссера Антона Маслова), без сомнения, удалось добиться и удивления, и комплиментов от коллег и гостей. Актриса вышла в темно-красном платье с открытым декольте, ее шею обвивало массивное украшение в виде змеи. Еще больше восхищенных взглядов собрала 90-летняя кинорежиссер Светлана Дружинина в элегантном в костюме. «Для меня „Мосфильм“ родной, а „Золотой орел“ — праздник», — с улыбкой пояснила Дружинина журналистам.

Многие звездные гости признались в беседе с NEWS.ru, что «болеют» за военно-шпионский фильм «Август» режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева. Охотно говорили и о других фильмах, которые показали высокий результат в прокате — «Чебурашке» и «Буратино». Актер Андрей Мерзликин сказал NEWS.ru, что был поражен актерской игрой Федора Бондарчука в «Буратино». Бондарчук воплотил образ Карабаса-Барабаса.

Актер Милош Бикович высказался о том, нужно ли возвращать голливудское кино в широкий российский кинопрокат. «Я считаю, никого запрещать не надо, но себя надо уважать. Очень правильно, что в последнее время боролись за российский кинематограф и он стал крепче, сильнее. Он даже немного вырос в новых реалиях. Я никого бы не запрещал и ничего бы не боялся. Голливуд делает много хорошего и стоит на передовой кинематографа», — считает Бикович.

Актер Сергей Романович перед началом XXIV церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» в Москве Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Телеведущая Арина Шарапова перед началом XXIV церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» в Москве Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актриса Вера Сотникова перед началом XXIV церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» в Москве Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актриса Екатерина Волкова перед началом XXIV церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» в Москве Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актер Сергей Безруков и его супруга режиссер Анна Матисон перед началом XXIV церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» в Москве Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Режиссер, продюсер Александр Стриженов и его супруга актриса и телеведущая Екатерина Стриженова перед началом XXIV церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» в Москве Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Режиссер Светлана Дружинина перед началом XXIV церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» в Москве Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актер Андрей Мерзликин перед началом XXIV церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» в Москве Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актриса Екатерина Климова перед началом XXIV церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» в Москве Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актриса Екатерина Гусева перед началом XXIV церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» в Москве Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актриса Анна Чиповская перед началом XXIV церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» в Москве Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актриса Юлия Пересильд и актер Милош Бикович ведут XXIV церемонию вручения Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» в Москве Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Министр культуры РФ Ольга Любимова, президент благотворительного фонда «Русский Силуэт» Татьяна Михалкова и режиссер Сергей Михалков (слева направо) перед началом XXIV церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» в Москве Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Режиссер Никита Михалков на XXIV церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актриса Рената Пиотровски и актер Артем Ткаченко на XXIV церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» в Москве Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Режиссер Никита Высоцкий перед началом XXIV церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» в Москве Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Лауреат XXIV Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» в номинации «За вклад в российский кинематограф» актер Александр Адабашьян и министр культуры РФ Ольга Любимова на церемонии награждения Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Лауреат XXIV Национальной премии «Золотой орел» в номинации «Лучший актер онлайн-сериала» актер сериала «Плевако» Сергей Безруков на церемонии награждения Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Лауреат XXIV Национальной премии «Золотой орел» в номинации «Лучшая мужская роль в кино» актер фильма «Август» Никита Кологривый Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Лауреат XXIV Национальной премии «Золотой орел» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» актриса фильма «Пророк. История Александра Пушкина» Анна Чиповская Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Лауреат XXIV Национальной премии «Золотой орел» в номинации «Лучшая мужская роль на телевидении» актер сериала «Атом» Алексей Гуськов (слева) и актер Андрей Мерзликин на церемонии награждения Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Лауреат XXIV Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» в номинации «Лучшая женская роль на телевидении» актриса сериала «Атом» Екатерина Климова на церемонии награждения. Справа: актер Андрей Мерзликин Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Лауреат XXIV Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» в номинации «Лучшая мужская роль в кино» актер фильма «Август» Никита Кологривый во время фотосессии после церемонии награждения Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что сказал Эрнст о Богомолове

Всю минувшую неделю творческое сообщество обсуждало назначение режиссера Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Не обошли эту тему и в кулуарах кинопремии.

Сергей Безруков отказался от комментария, буквально убежав от журналистов. Кстати, ранее в театральных кругах Сергея Витальевича называли одним из главных претендентов на должность ректора Школы-студии МХАТ, выпускником которой он является.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, который пришел на премию как продюсер фильма «Август» и пребывал в хорошем настроении, был более многословен. В беседе с NEWS.ru он высказался в поддержку Богомолова. «Я думаю, что Костя Богомолов является тоже носителем МХАТовской школы, хотя закончил ГИТИС. Потому что в Школе-студии нет режиссерского факультета. А так как Олег Табаков пригласил его и он поставил больше десяти спектаклей (в МХТ им.Чехова), думаю, достоин быть ректором Школы-студии», — полагает Эрнст.

Много раз видел, как Богомолов работает с актерами — им это полезно, уточнил собеседник.

«Он (Константин Богомолов. — NEWS.ru) блестящий менеджер и отличный худрук. Это видно по результатам его работы в Театре на Малой Бронной. Потому что „Малая Бронная“ со времени Анатолия Эфроса не была так популярна, как сейчас», — добавил продюсер.

Лауреат XXIV Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» в номинации «Лучший игровой фильм» продюсер фильма «Август» Константин Эрнст во время фотосессии после церемонии награждения Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Как выглядит список победителей

Статуэтку «Золотого орла» из рук министра культуры России Ольги Любимовой за вклад в российский кинематограф получил кинорежиссер, актер и художник-постановщик Александр Адабашьян. Он с юмором назвал свою награду «геронтологическим призом».

Лучшим сериалом для онлайн-платформ признали «Плевако». Лента победила в трех номинациях: Сергей Безруков — как «лучший актер онлайн-сериала», актриса Ольга Лерман — «лучшая актриса онлайн-сериала». Безруков расцеловал жену — режиссера проекта Анну Матисон. Сама Матисон призналась: не ожидала, что награды получит и супруг, и она.

Екатерина Климова победила в номинации за «лучшую женскую роль на телевидении» в сериале «Атом». NEWS.ru она призналась, что «часто номинируют»: но награды вручают реже. За «лучшую мужскую роль на телевидении» (также за работу в сериале «Атом») награду получил Алексей Гуськов.

Самое большое количество наград — семь — собрал фильм «Пророк. История Александра Пушкина» 31-летнего режиссера Феликса Умарова. Умаров победил в номинации «лучший режиссер». Кстати, он признался, что в повседневной жизни рэп не слушает (в фильме о Пушкине звучали вставки из рэпа, что вызвало дискуссию). Актеру Сергею Гилеву этот фильм принес победу в номинации «лучшая мужская роль второго плана». Гилев выглядел обескураженным, по его словам, был уверен, что не наградят. Перед церемонией ему досталось место в середине ряда в зрительном зале, артист решил, что значит, выходить на сцену не придется.

Пребывая в шоке, Гилев даже не смог улыбнуться, когда его попросили об этом фотографы. В интервью NEWS.ru сказал: не уверен, что награда повлияет на актерскую востребованность.

Анне Чиповской «Пророк» принес «Золотого орла» за «лучшую женскую роль второго плана». Анна заявила, что посвящает награду «себе любимой». Также статуэтками была отмечена работа художника по костюмам Татьяны Патрахальцевой, художников-постановщиков Алексея Падерина и Сергея Зайкова, звукорежиссера Алексея Самоделко.

Лауреат XXIV Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» актриса фильма «Пророк. История Александра Пушкина» Анна Чиповская на фотосессии после церемонии вручения премии Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Зачем Кологривый целовал статуэтку

В номинации за «лучшую женскую роль в кино» (фильм «Первый на Олимпе») победила Елена Лядова. Поскольку она отсутствовала на церемонии, за нее статуэтку получил режиссер ленты — Артем Михалков. Павел Табаков, победивший в категории «лучшая мужская роль в кино» (фильм «Август»), также не смог прийти, у него был спектакль. Эта номинация оказалась «тройной»: награды получили все три исполнителя — Павел Табаков, Сергей Безруков и Никита Кологривый. Последний вошел в кураж от радости, поцеловал статуэтку «Золотого орла» и назвал награду общей, коллективной. Он также отметил талант Павла Табакова и сказал, что был счастлив познакомиться и поработать с ним на этом проекте.

«Эмоции потрясающие! Это начало моего пути. Надеюсь, что награда не вскружит мне голову… Я благодарен прежде всего продюсерам картины, потому что материал — это их выбор», — заявил актер.

Фильм «Август» получил также награды за лучшую операторскую работу (Максим Шинкоренко), за музыку (Дмитрий Емельянов), за визуальные эффекты и главный приз — как лучший фильм кинопремии.

Основатель «Золотого орла» Никита Михалков после окончания церемонии отметил, что доволен итогами. По его мнению, все получили награды справедливо, решение принималось большинством голосов, подтасовок не было, завершил деятель культуры.

Читайте также:

За и против назначения Богомолова: кто поддержал режиссера, кто недоволен

Золотовицкий, Тальков, Панин: кто еще из актеров повторил смерти киногероев

«Плевать на нее хотели»: что говорят соседи Долиной по поселку Славино