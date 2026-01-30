Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 21:12

«Стоит на передовой»: Бикович выступил против запрета голливудского кино

Бикович выступил против запрета голливудского кино в России

Милош Бикович Милош Бикович Фото: NEWS.ru
В России не стоит запрещать голливудское кино, заявил известный актер Милош Бикович в беседе с корреспондентом NEWS.ru. На торжественной церемонии вручения Национальной премии «Золотой орел» он отметил, что отечественный кинематограф стал сильнее в новых реалиях, и ему следует уважать себя, а не изолироваться от мирового опыта.

Я считаю, что никого запрещать не надо, но себя надо уважать. Поэтому я думаю, что очень правильно, что в последнее время так боролись за российский кинематограф и что он стал крепче, стал сильнее. Он даже немного вырос в этих новых реалиях. Я никого бы не запрещал и ничего бы не боялся. Голливуд делает много хорошего и стоит на передовой кинематографа, — сказал он.

Ранее режиссер Карен Шахназаров заявил, что зрители всегда недовольны отечественным кино. Он привел в пример популярность советских фильмов сегодня, напомнив, что в публика СССР в то время постоянно жаловалась на «серые» картины. Он также вспомнил, что киноделам предъявляли претензии из-за плохой посещаемости кинотеатров.

