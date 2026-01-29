«Всегда все недовольны»: Шахназаров об отечественном кино

Зрители всегда недовольны отечественным кино, заявил режиссер Карен Шахназаров на круглом столе комитета ГД по культуре на тему «Государственная поддержка и пути развития отечественной кинематографии». Он привел в пример популярность советского кино сегодня, напомнив, что в СССР публика также постоянно жаловалась на «серые» картины и была низкая посещаемость кинотеатров, передает корреспондент NEWS.ru.

Я могу про себя сказать: я все-таки шесть картин сделал в советский период. Это не хухры-мухры, на самом деле это много. Я хорошо помню все эти бесконечные разговоры на всех совещаниях: «У нас серое кино, у нас, как говорится, зрители не ходят на наше кино. Значит, вы делаете что-то серое». Зритель всегда всем недоволен. Вот все у нас скажут, что не то кино. А потом спрашиваешь: «А какое кино ты любишь?» Он тебе называет картину. А ты говоришь: «Господи, не дай бог такое кино!» Вот так устроено, — сказал Шахназаров.

Ранее зампред Общественной палаты Московской области Егор Кончаловский отметил, что изоляция со стороны стран Запада позитивно повлияла на развитие отечественного кинематографа. По его мнению, это позволило отрасли совершить значительный рывок в качестве и объемах производства.