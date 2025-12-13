Объявлена дата выхода фильма «Холоп 3» с Асмус и Прилучным Третья часть «Холопа» выйдет 11 июня 2026 года

Премьера третьей части комедийного блокбастера «Холоп» от режиссера Клима Шипенко, состоится 11 июня 2026 года, сообщил отечественный кинопрокатчик «Централ Партнершип» на предновогодней презентации. Как пишет RG.RU, в этот раз центром сюжета окажется целая семья с двумя детьми: родителей сыграют Кристина Асмус и Павел Прилучный.

Актер сербского происхождения Милош Бикович также сыграет в фильме — он предстанет перед зрителями в роли Петра I. Кроме того, в картине будет задействован Иван Охлобыстин.

Также стало известно, что фильм «Девятая планета» с Юрой Борисовым выйдет в прокат 24 сентября 2026 года. В октября 2026 будет представлена сказка «Морозко» с Елизаветой Боярской. Картина «Весельчак У» из Вселенной «Сто лет тому вперед» с Александром Петровым покажут в российских кинотеатрах 15 апреля 2027 года.

Тем временем появилась информация, что актеры Дженнифер Лоуренс и Джош Хатчерсон вновь примут участие в съемках знаменитой франшизы «Голодные игры». Звезды вернутся к своим образам Китнисс Эвердин и Пита Мелларка в новой картине серии.