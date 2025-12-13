Объявлена дата выхода фильма «Холоп 3» с Асмус и Прилучным

Премьера третьей части комедийного блокбастера «Холоп» от режиссера Клима Шипенко, состоится 11 июня 2026 года, сообщил отечественный кинопрокатчик «Централ Партнершип» на предновогодней презентации. Как пишет RG.RU, в этот раз центром сюжета окажется целая семья с двумя детьми: родителей сыграют Кристина Асмус и Павел Прилучный.
Актер сербского происхождения Милош Бикович также сыграет в фильме — он предстанет перед зрителями в роли Петра I. Кроме того, в картине будет задействован Иван Охлобыстин.
Также стало известно, что фильм «Девятая планета» с Юрой Борисовым выйдет в прокат 24 сентября 2026 года. В октября 2026 будет представлена сказка «Морозко» с Елизаветой Боярской. Картина «Весельчак У» из Вселенной «Сто лет тому вперед» с Александром Петровым покажут в российских кинотеатрах 15 апреля 2027 года.
Тем временем появилась информация, что актеры Дженнифер Лоуренс и Джош Хатчерсон вновь примут участие в съемках знаменитой франшизы «Голодные игры». Звезды вернутся к своим образам Китнисс Эвердин и Пита Мелларка в новой картине серии.