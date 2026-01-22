«Она высокомерная»: что говорят соседи Долиной по подмосковному Славино

Журналисты NEWS.ru побывали в Мытищинском городском округе, где расположен один из загородных домов Ларисы Долиной, и выяснили, как к артистке относятся ее соседи, что говорят о пруде, который она выкопала у себя на участке и который общественники требуют ликвидировать, как певица раньше жила на даче и собирается ли туда перебираться после потери квартиры в Хамовниках.

«Плевать на эту Долину, тоже мне звезда»

Коттеджный поселок Славино находится в Мытищинском городском округе, в 70 километрах от Москвы. На машине без пробок ехать два часа — каждый день в столицу не наездишься. Дом Долина строила в 2010-х для загородного отдыха. Место красивое, с отличной экологией. Рядом Икшинское водохранилище, кругом растет лес, но это — не престижная Рублевка или Новая Рига, где обосновались богатые и знаменитые.

Славино входит в состав деревни Протасово, она побольше — восемь улиц и минимальная деревенская инфраструктура: сельский Дом культуры и продуктовый магазин. Обычные избы соседствуют с новыми коттеджами.

У одного из таких «мини-особняков» гуляли две пенсионерки. «Плевать нам на эту Долину и что с ее дачей будет, тоже мне звезда. В свое время мы видели Смоктуновского (загибает пальцы на руке), Хитяеву, Чурсину, Жженова, Миронова, Крючкова, Николаева», — перечислила одна из женщин.

Пенсионерки признались, что не слышали ничего об искусственном пруде на участке Долиной, впрочем, их это совсем не волнует. По их словам, в этих краях много других нарушений, которые намного важнее и на которые власти не обращают внимания.

«У нас недалеко от деревни вырыли карьер, берут оттуда песок, а там проходит ручей, который идет в канал, — водоохранная зона. Почему об этом никто не говорит? Мы с этим уже несколько лет бьемся. Куда только не писали жалобы! Боимся, что потом нам в этот карьер еще и мусор свозить будут», — сказала одна.

«Тоже удивили нарушениями, они у нас тут кругом. В прошлом году Юлия Купецкая (глава администрации городского округа Мытищи. — NEWS.ru) выдала сертификат на жилье семье таджиков», — напомнила вторая пенсионерка.

Дом Ларисы Долиной в коттеджном поселке Славино Московской области Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«И чего все привязались к пруду Долиной? У нас в деревне был пожарный пруд, его почистили, соскоблив всю экосистему, — и теперь там провальная яма. На заливе на воде построили баню, а это водоохранная зона. А наш канал? На нем в свое время был мостик, мы с девчонками на нем стояли и видели свое отражение. А сейчас — дерьмо, купаться страшно», — подхватила первая.

«Посмотрела на нас сверху вниз и отчитала»

На одной из улиц Протасово открывается потрясающий вид на тот самый водный канал и дом Долиной. В летящих хлопьях снега он выглядит как одинокий и неприступный замок Снежной королевы. Гулявшие на улице три подруги-пенсионерки рассказали NEWS.ru, что «вживую» певицу давно не видели.

«В этом доме давно никто не живет. Он строился, когда внучка была маленькая. У Долиной убиралась таджичка из нашей деревни, там работы много — два дома все-таки. Сейчас уже не убирается», — вспомнили они.

Соседи вспомнили историю, как несколько лет назад в селе вывесили список должников по коммунальным платежам, была в этом списке и Долина. «Мы ее встретили и высказали [свое возмущение, тем, что накопила долги]. А она, хоть ростом и маленькая, посмотрела на нас „сверху вниз“ и отчитала, мол, какое ваше дело. Она высокомерная», — рассказала одна из пенсионерок.

Жительницы Протасово отметили, что следили за историей с квартирой Долиной в новостях и были неприятно удивлены происходящим. По их словам, артистка повела себя непорядочно.

«Почему она так себя ведет? Да потому, что все падает легко с неба. Суд постановил освободить квартиру, передать, а она и на него чихала, улетела отдыхать. Мы жалеем порядочных людей, а таких нет. Порядочным был Святослав Федоров — сколько он для людей делал», — сказала одна из бабушек.

Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Три подруги принялись вспоминать известного хирурга-офтальмолога Святослава Федорова. В 1990-х годах межотраслевой научно-технический комплекс (МНТК) «Микрохирургия глаза», который он возглавлял, получил землю в Московской области и создал сельхозпредприятие «Протасово-МГ». Федоров развил на сотнях гектаров бурную хозяйственную деятельность: были построены молочный комбинат, завод питьевой воды, фабрика племенных лошадей, шампиньонная ферма, гостинца… Благодаря ему и появился поселок Славино, где стоит загородный дом Долиной.

«Федоров газ помог в деревню провести, людям на глазах помогал [содействовал в проведении операций на глазах]. Человек был простой и душевный», — рассказала пенсионерка в павловопосадском платке.

«Голос сильный, но души нет»

Дом культуры — центр жизни любой деревни. Протасово не исключение. Мы приехали днем, когда дети были в школе. Преподаватель музыки Борис Владимирович пришел пораньше подготовиться в занятиям.

«Долину ни разу не видел. Но даже если бы она была моей соседкой, я бы за помощью к ней не обратился: она богатая, а это совсем другие люди. Нам ведь как в детстве говорили, как нас воспитывали: все делать не для себя, а для людей. Что, Долина кого-то из молодых выделила, кому-то помогла? Мы здесь дружно живем, когда какие проблемы возникают, то решаем всей деревней, так заведено. Не слышал, чтобы она подключилась и помогла что-то для деревни купить, например газовые трубы или пластиковые», — сказал Борис Владимирович.

Он предположил, что если бы Долина вдруг пришла в ДК и дала концерт для местных жителей, вряд ли был бы ажиотаж.

Лариса Долина Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru

«Есть люди, которые понимают, о чем поют, — у них душа в песне вылезает, таких слушают. Долина же просто следит, чтобы попасть в ритм и в ноты, у нее вся забота только о своем голосе. Хотя он у нее, конечно, сильный, потрясающий, джазовый. Но души нет», — резюмировал преподаватель.

Пока мы с ним разговаривали, появился охранник. «Я думал, вы об актере Станиславе Любшине говорите, он тут недалеко живет. В наш магазин сам приходит за продуктами. Простой душевный мужик. А Долину не видели мы», — махнул он рукой и ушел.

Восхищение охранника Станиславом Любшиным можно понять. Легенда советского кинематографа создал потрясающие образы в фильмах «Щит и меч», «Умножающий печаль», «Пять вечеров», всегда жил по своим принципам — не снимался в сериалах и рекламе, почти не давал интервью. В прошлом году Любшин сыграл в короткометражке Паулины Андреевой гардеробщика театра — редкая возможность снова увидеть его игру.

«Вопросы должны быть к судебной системе»

В коттеджем поселке Славино все дома добротные, кирпичные, многие в два этажа. Дом Долиной на улице Суворова самый большой — «особняк», точнее два дома. Артистка построила сначала большой коттедж для себя, потом второй — для дочки Ангелины. Территория обнесена забором из профнастила, вдоль высажены зеленые и голубые ели. Посмотреть, что происходит на частотной территории, невозможно — полный приват.

У забора табличка — «Выгул собак запрещен». Снег хорошо убран и видно, что за домом кто-то присматривает.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Неподалеку на противоположной стороне улицы мужчина кормит двух бездомных собак. Псы дворянских кровей, мать и сын, давно живут в Славино, ведут себя не агрессивно, местные их подкармливают и построили для них будки. «К ней (Долиной) никак не отношусь — решения принимали суды (суды первых инстанций, выносившие решения в пользу Долиной, а не Лурье), вопросы должны быть к судебной системе. Никогда Долину тут не видел и о пруде не слышал. Раньше, когда ее внучка была маленький, ее выгуливала у дома домработница. Сейчас никого не вижу. Думаю, Долиной есть где жить и сюда она не поедет», — меланхолично отметил он.

