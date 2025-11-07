Миронов, Смоктуновский и другие: топ-5 самых ярких образов Ленина в кино

Киносериал «Хроники русской революции» Андрея Кончаловского, первые серии которого вышли на платформе START 10 октября, вызвал критику со стороны некоторых зрителей. Они недовольны тем, как режиссер изобразил известных исторических деятелей того времени. В частности, у зрителей возникли претензии к образу Владимира Ленина, сыгранного актером Евгением Ткачуком. Самые лучшие «Ильичи» советского и российского кинематографа — в материале NEWS.ru.

Что не так с Лениным в сериале Андрея Кончаловского

Главная претензия зрителей к «Хроникам русской революции» заключается в том, что образы исторических деятелей в киносаге слишком плоские, картонные и бутафорные. За ними не видно настоящих людей. Роль Владимира Ленина, которую исполнил Ткачук, не стала исключением. По мнению ряда зрителей, вождь мирового пролетариата получился нервным и взбалмошным, с карикатурной гнусавостью и резкими жестами. «Совсем не такой», — написал один из критиков.

Наибольшее возмущение у зрителей вызвала сцена, в которой единомышленники Владимира Ильича, как бандиты из 1990-х, выбивают деньги из бизнесмена Парвуса. В ней Ульянов предлагает пытать предпринимателя и отрезать ему пальцы.

Не понравился Ленин Кончаловского и лидеру партии КПРФ Геннадию Зюганову. Парламентарий назвал сериал гадостью и пасквилем.

«Ленин у них приехал испуганный… Ленин — самый храбрый и известный в мире русский человек. Вам придется его изучать самым настоящим образом», — заявил парламентарий на заседании Госдумы.

Кадр из киносериала «Хроники русской революции» Фото: Анастасия Ляшенко

Между тем кинокритик Александр Горбунов в беседе с NEWS.ru не согласился с точкой зрения о том, что Ленин в исполнении Ткачука получился плоским и неинтересным. Он назвал эту работу Ткачука весьма удачной.

«Я считаю, что актер органично вписался в образ Ленина, достойно справился с ролью. У всех свое восприятие этого героя. Режиссеру было важно показать харизматичного персонажа, увлеченного своими идеями и взглядами. Мы видим живого человека со своими увлечениями и пристрастиями. Помните, как он ест круассаны, которыми его угостили? Сомневается, подбирает слова, советуется с женой Надеждой Крупской. Очень яркая сцена и яркий Ленин!» — сказал Горбунов.

Кинокритик выразил мнение, что за эту роль Ткачука стоит отметить профессиональной наградой.

Первый Ленин в исполнении актера Бориса Щукина

Одним из первых профессиональных актеров, сыгравших Ленина в кино, был актер Борис Щукин. Впоследствии в честь него назвали знаменитое театральное училище.

К 20-летию революции советская власть решила увековечить Ленина в кино.

Кастинг проходили многие актеры, но выбор пал на Щукина. Его лично рекомендовал Максим Горький, что стало решающим фактором. В итоге Щукин сыграл Владимира Ильича в спектакле «Человек с ружьем», а также в кинофильмах «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году». Это была очень ответственная задача. Бытует мнение, что работа над ролью подорвала здоровье артиста. Щукин ушел из жизни в 45 лет. В этой роли он показал величие и человечность Ленина.

Кадр из кинофильма ‭«Ленин в 1918 году». В роли В. И. Ленина — артист Борис Щукин, в роли Василия — артист Николай Охлопков. 1939 год, режиссер Михаил Ромм Фото: РИА Новости

Чья роль Ленина понравилась Надежде Крупской

Актер Максим Штраух создал еще один эталонный образ Ильича. В период с 1937 по 1965 год он трижды сыграл Ульянова на сцене и шесть раз в кино.

Изначально актер не верил в том, что сможет исполнить роль вождя мирового пролетариата, так как он не был похож на Владимира Ильича. Тем не менее Штрауху удалось добиться похожести, поскольку он внимательно изучил все детали: от складок на жилете до манеры подстригать усы. Работу артиста высоко оценила Надежда Крупская, которая услышала в его речи «нотки» мужа. Штраух стал заложником этого образа, другие роли ему предлагали неохотно.

Как актер Каюров 17 раз исполнил роль Ленина в кино

Актера Юрия Каюрова называли главным Лениным советского кинематографа. Сыграв вождя в фильме «В начале века», он примерял этот образ в кино еще 16 раз — в лентах «Шестое июля», «Кремлевские куранты», «Хождение по мукам», «Маршал революции», «Поэма о крыльях», «Ссыльный № 011», «Ленин в Париже» и других.

Роль Ленина открыла актеру саратовского драмтеатра большие перспективы. Его пригласили в московский Малый театр, доверив серьезные драматические роли в известных постановках.

За картину «Ленин в Париже» Каюров получил Госпремию.

Нежный Ленин в исполнении Иннокентия Смоктуновского

В середине 1960-х Иннокентий Смоктуновский исполнил роль Ленина в фильме режиссера Ильи Ольшвангера «На одной планете». По мнению современного биографа вождя Льва Данилкина, в этой ленте актер был абсолютным Лениным. Другим критикам Ленин Смоктуновского показался слишком нежным.

В 1970–1980-х роль вождя революции исполнили Михаил Ульянов, Кирилл Лавров и Андрей Мягков. У последнего Владимир Ильич похож на героя «Служебного романа» Анатолия Новосельцева, такой же подкаблучник.

Иннокентий Смоктуновский в роли Ленина в кинофильме ‭«На одной планете». 1965 год, режиссер Илья Ольшвангер. Киностудия ‭«Ленфильм» Фото: РИА Новости

Сложный Ленин в исполнении Евгения Миронова

С начала 1980-х образ Ленина все больше стал отличаться от канонического. В кино появлялись различные интерпретации вождя, но кепка, жилетка, лысина и усы никуда не делись.

Лучшим Лениным нашего времени критики называют Евгения Миронова, сыгравшего в фильме Владимира Хотиненко «Демон революции». Образ получился сложным, противоречивым, трагичным и с нотой иронии. Миронов крайне ответственно подошел к роли.

«Я перечитал множество книг, воспоминаний, мемуаров. Порой восприятие этого человека авторами разнилось кардинально. Александр Куприн, например, писал о том, что никак не может определить как художник цвет глаз Ленина. Только в Берлине в зоопарке он увидел у лемура красновато-коричневый оттенок зрачка, какой был у Ильича. Или же знаменитая солженицынская фраза: „Посмотреть в глаза Ленина — это как посмотреть в кончик иглы“. Мне было важно все: как он слушал — оппонентов или музыку; как читал — он все время должен был пребывать в конфликте, и если ему что-то не нравилось, он начинал это тут же высказывать вслух, как бы споря с автором книги; как играл в шахматы — ему лучше было бы пасть на месте, разбитым инсультом, чем проиграть партию. Проигрывать он не умел», — рассказывал Миронов.

