Жизнь в Италии, особняк от Сталина: как Горький стал долларовым миллионером

В пятницу на канале «Россия 1» выходят новые серии киносаги Андрея Кончаловского «Хроники русской революции». Сериал критикуют, некоторым зрителям образы лидеров эпохи кажутся плоскими, картонными. Писатель Максим Горький в косоворотке, который окает и поддакивает большевикам, не понравился части аудитории. «Буревестник революции» — личность неоднозначная. Выступая за коммунизм, он успешно пользовался плодами капитализма: сделал большое состояние и жил в Италии. Как Горький стал долларовым миллионером — в материале NEWS.ru.

Какое детство было у Алеши Пешкова

Биография Алексея Пешкова (настоящее имя Максима Горького) известна с его слов. Он создавал образ несчастного босяка, который претерпел в жизни много лишений и страданий. Сегодня бы рассказ Горького о себе называли бы историей успеха и частью правильного, продуманного пиара.

Алеша Пешков родился в благополучной семье: отец — столяр-краснодеревщик, мать из семьи красильщика. Когда мальчику было три года, она заболела холерой. Отец Пешкова тоже заразился и умер. Мать с сыном вернулась к своему родителю — нижегородскому купцу.

В семье была ужасная атмосфера, Алеша столкнулся с насилием со стороны родственников. Когда мать вышла замуж во второй раз, лучше не стало, отчим бил Пешкова. Она отдала ребенка деду, а тот уже после ее смерти от туберкулеза отправил 11-летнего подростка «в люди», посчитав, что тот может сам себя прокормить. Образование Алеши ограничилось двумя классами народного училища. Это версия самого Горького, как он описывает события своей жизни.

Первые гонорары и слава Горького

Когда литератор написал свой первый рассказ «Макар Чудра» под псевдонимом Максим Горький, он работал на железной дороге и получал неплохую зарплату по тем временам — 35 рублей в месяц. После этого Горький устроился журналистом в «Самарскую газету». Под псевдонимом Иегудиил Хламида он писал фельетоны в раздел «Очерки и наброски» и получал 125 рублей в месяц. Для простого рабочего это был прорыв.

С 1897 года Горького стали активно печатать столичные журналы, и его жизнь изменилась. Он быстро привлек к себе внимание как писатель. Необычный образ босяка, которая благодаря таланту пробился с самого дна, притягивал. Литератор тщательно подчеркивал свое происхождение, окал, одевался в народном стиле.

Произведения Максима Горького Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Горький получал самые высокие гонорары и вызывал зависть коллег. Его произведения оценивались в 1200 рублей за один печатный листок, другие же получали по 300--500 рублей.

Вместе с этим у Горького открылась бизнес-жилка. Он стал продюсировать певца Федора Шаляпина. Прибыль с концерта артиста составляла 2500 рублей, при этом Горький платил только 500 рублей самому Шаляпину.

В начале XX века Горький сблизился с социал-демократами и познакомился с Лениным. Писатель заключил договор с издателем Александром Парвусом, который получил право на показ в Германии пьесы «На дне». Спектакль был поставлен много раз. Парвус хорошо заработал, но прогулял деньги. Позже издатель вернул долг частями Горькому.

Поездка Горького на Капри и возвращение в Россию

В 1905 году Горький после вступления в Российскую социал-демократическую рабочую партию (РСДРП) покинул Россию и обосновался на Капри. На итальянском острове он снимал виллы, своего жилья у него не было. Он оставил жену Екатерину Пешкову с двумя детьми в России, с собой писатель забрал любовницу актрису МХАТа Марию Андрееву, увлеченную революционными идеями.

В 1913 году Горький вернулся в Россию, жил и работал в Петрограде, редактировал большевистские газеты, основал книжное издательство «Парус», выпускал газету «Новая жизнь». Революция 1917-го, по словам самого писателя, разочаровала его.

В 1919 году Горький был назначен главой Оценочной комиссии, определявшей ценность конфискованного у населения антиквариата. Он не мог не воспользоваться должностью в личных целях. Писатель стал обладателем антиквариата. Поэтесса Зинаида Гиппиус писала, что квартира литератора превратилась в музей, так много в ней было дорогих старинных вещей.

Максим Горький Фото: М. Бессмертный/РИА Новости

Культ Горького при Сталине

В 1921 году Горький снова уехал из России, права на издание своих произведений он передал государству и деньги, которые он получал, были невелики, их было не сравнить с его дореволюционными гонорарами.

В 1932 году Горький, который до этого критиковал революцию и большевиков, вернулся в Россию и приспособился к новой системе. От Сталина он получил бывший особняк Рябушинского, две дачи — в Горках и в Крыму. С 1934 года Горький возглавил Союз писателей СССР, созданный по его инициативе. Советская власть издавала его книги огромными тиражами, в его честь переименовали Нижний Новгород, называли улицы.

В 1936 году содержание семьи Горького обходилось государству в 130 тысяч рублей, расходы шли по линии Второго отделения Административно-хозяйственного управления НКВД. Но был один нюанс: писателю запретили выезжать за границу, последние свои годы жизни он назвал «горькими».

Горький умер 18 июня 1936 года, по официальной версии — от воспаления легких.

