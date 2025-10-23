Мать вора сожгла шедевры Пикассо и Моне: топ-5 самых дерзких краж из музеев

19 октября 2025 года четверо преступников за семь минут вынесли из галереи Аполлона в Лувре девять предметов из коллекции украшений Наполеона и императрицы Жозефины. Нанесенный ущерб оценивается в 88 млн евро. Дерзкое преступление во Франции похоже на остросюжетный фильм, но на самом деле такие истории ограбления не редкость. Пять самых громких краж из музеев мира — в материале NEWS.ru.

Похищение картин Мунка в Осло

22 августа 2004 года двое мужчин в масках зашли в музей Мунка в Осло, угрожая пистолетами, заставили посетителей и смотрителей лечь на пол. После этого они вынесли из музея две картины художника — «Крик» и «Мадонну», погрузили их в машину и скрылись. Полиция искала преступников полтора года, троим норвежцам был вынесен приговор, но все они молчали о судьбе картины. Предположительно, найти картину помог подельник троицы, который указал ее местонахождение в обмен на уменьшение срока по другому уголовному делу о краже. В 2006 году картины нашли и вернули в музей, в котором к тому времени обновили системы сигнализации. Для музейных работников это был праздник со слезами на глазах, они думали, что уже попрощались с раритетами.

Кража из музея Российской академии художеств

5 декабря 1999 года в Санкт-Петербурге воры, спрятавшиеся в одном из помещений библиотеки академии художеств, взломали топором и фомкой дверь, соединяющую библиотеку с залом. Вахтерша ничего не услышала и не заподозрила, сработала сигнализация, но сотрудники музея посчитали это ложной тревогой и прибывший наряд полиции отправили обратно. Преступники спустились с добычей со второго этажа по веревке. Утром в музее недосчитались 16 картин, которые вырезали бритвой из рам. Среди похищенного были работы Репина, Крамского, Хруцкого, Малявина, Тропинина. Нанесенный ущерб составил $1,1 млн.

Преступником оказался ранее судимый Олег Мальцев, который планировал сбыть картины коллекционерам. Он получил восемь лет лишения свободы, второй фигурант дела был оправдан. Картины были возвращены в музей, над ними пришлось хорошо поработать реставраторам.

Музей Kunsthal Фото: Wilfried Wirth/imageBROKER/Global Look Press

Кража Пикассо, Моне, Гогена в Роттердаме

16 октября 2012 года из роттердамского музея Kunsthal украли семь картин известных художников конца XIX — начала XX веков: Пикассо, Моне, Гогена, Матисса, Люсьена Фрейда и Мейера де Хаана. Преступники смогли обойти сигнализацию и за считаные минуты вынесли из музея добычу. Полиция вышла на румынскую банду во главе с Раду Догару. В суде он заявил, что не поверил в подлинность картин, поскольку охрана была слишком слабой, сигнализация — слишком простой.

Музейные воры отправились в тюрьму, но шедевры так и не были найдены. Мать Догару говорила, что сожгла картины, чтобы избавиться от улик, но потом забрала свои слова обратно. Есть версия, что картины оказались на черном рынке и были проданы посредником. Также возникло предложение, что картины были подделками, преступников подтолкнули к ограблению, похищение нужно было, чтобы получить страховку.

Кража 100-килограммовой монеты

В 2017 году грабители вынесли из берлинского музея Боде 100-килограммовую канадскую монету из чистого золота, известную как «Большой кленовый лист». На оборотной стороне был изображен кленовый лист — символ Канады, на лицевой — портрет королевы Елизаветы II, которая де-юре считалась в Канаде главой государства. Монета была изготовлена в 2007 году практически из чистого золота, ее диаметр достигал 50 сантиметров, она стоила $4 млн. Преступники проникли на второй этаж через окно по приставной лестнице, которую установили на рельсах, проходящих у музея в перерыве между поездами.

Грабителями оказались выходцы из Ливана — трое братьев Реммо и их друг Денис, который работал охранником в музее и консультировал о системе безопасности. Монету найти не удалось, предположительно, ее распилили на части и продали на черном рынке.

100-килограммовая канадская монета из чистого золота, известная как «Большой кленовый лист» Фото: Marcel Mettelsiefen/dpa/Global Look Press

Кража саксонских бриллиантов на более чем €100 млн

25 ноября 2019 года из музея «Зеленый свод» в Дрездене вынесли более 4300 бриллиантов общей стоимостью более 113 млн евро. Преступники завершили свой замысел всего за восемь минут. Они подожгли распределительный щит, отключилось электричество и сигнализация, гидравлическим краном они отогнули прутья железной решетки на первом этаже и разбили окно. Двое охранников заметили людей в масках на мониторах, но не помешали — у тех было оружие. Когда полиция прибыла на место преступления, грабители уже скрылись.

Правоохранители вышли на след ливанского преступного клана Реммо — того самого, который имел отношение к похищению канадской монеты. Один за другим они нашли и арестовали шестерых грабителей, но судьба драгоценностей до сих пор неизвестна. Преступники — молодые люди — действовали по указке старших товарищей из криминального мира, которые прекрасно понимали, чем все закончится.

