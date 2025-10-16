Картина Пикассо бесследно исчезла перед выставкой

Картина Пабло Пикассо «Натюрморт с гитарой» бесследно исчезла при транспортировке к месту проведения выставки в испанском городе Гранада, сообщает газета Granada Hoy. Пропажу обнаружили только когда все экспонаты были размешены по местам.

25 сентября картина была заперта на складе вместе с другими работами для отправки, — говорится в публикации.

По информации журналистов, в хранилище «Натюрморт с гитарой» дожидался еще нескольких произведений искусства, после чего все экспонаты отправились из Мадрида в Гранаду с остановкой на ночь в населенном пункте Дейфонтес. И хотя для перевозки были предприняты усиленные меры, пока полиция не может определить момент исчезновения картины.

В свою очередь представители фонда CajaGranada, организовавшего выставку, заявили о выгрузке из грузового фургона всех работ. По их словам, доставка велась под видеонаблюдением, а менеджер осматривал экспонаты вместе с сотрудником транспортной компании и все было на месте. В статье отмечается, что пропавший «Натюрморт с гитарой» был застрахован на €600 тыс. (свыше 55 млн рублей).

Ранее сообщалось, что в Музее Победы в Москве открылась выставка «Плечом к плечу», посвященная истории сотрудничества России и КНДР с 1945 года. В экспозиции представлены более 250 уникальных экспонатов, включая личные вещи северокорейских военных, участвовавших в освобождении Курской области, а также разделы о совместной деятельности в образовательной, культурной и экономической сферах.