Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 16:50

Картина Пикассо бесследно исчезла перед выставкой

Картину Пикассо «Натюрморт с гитарой» могли украсть по дороге на выставку

Картина Пабло Пикассо «Натюрморт с гитарой» Картина Пабло Пикассо «Натюрморт с гитарой» Фото: Shutterstock/FOTODOM

Картина Пабло Пикассо «Натюрморт с гитарой» бесследно исчезла при транспортировке к месту проведения выставки в испанском городе Гранада, сообщает газета Granada Hoy. Пропажу обнаружили только когда все экспонаты были размешены по местам.

25 сентября картина была заперта на складе вместе с другими работами для отправки, — говорится в публикации.

По информации журналистов, в хранилище «Натюрморт с гитарой» дожидался еще нескольких произведений искусства, после чего все экспонаты отправились из Мадрида в Гранаду с остановкой на ночь в населенном пункте Дейфонтес. И хотя для перевозки были предприняты усиленные меры, пока полиция не может определить момент исчезновения картины.

В свою очередь представители фонда CajaGranada, организовавшего выставку, заявили о выгрузке из грузового фургона всех работ. По их словам, доставка велась под видеонаблюдением, а менеджер осматривал экспонаты вместе с сотрудником транспортной компании и все было на месте. В статье отмечается, что пропавший «Натюрморт с гитарой» был застрахован на €600 тыс. (свыше 55 млн рублей).

Ранее сообщалось, что в Музее Победы в Москве открылась выставка «Плечом к плечу», посвященная истории сотрудничества России и КНДР с 1945 года. В экспозиции представлены более 250 уникальных экспонатов, включая личные вещи северокорейских военных, участвовавших в освобождении Курской области, а также разделы о совместной деятельности в образовательной, культурной и экономической сферах.

Пабло Пикассо
картины
пропажи
Испания
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На прощании с бывшим премьером Кении началась стрельба
В Госдуме высказались о сборе денег на подарки коллегам
В России не исключили попыток сорвать визит экспертов ОЗХО
В администрации Калининграда заметили МВД и ФСБ
Второе блюдо из СССР: готовим тефтели с рисом в томатном соусе
Скончалась вдова звезды «Ворониных»
Смерть Лермонтова, месть Бэмби и «Кибердеревня»: новинки кино 16—22 октября
В Германии Мерцу выдвинули требование после обвинений в адрес России
CAS впервые признал дискриминацией отстранение российских спортсменов
Военный летчик спрогнозировал, заменит ли ИИ пилотов
Девушка исполняла песни иноагента и теперь услышала свой приговор
Автоюрист рассказал, почему у пьяных водителей не нужно забирать авто
Лукашенко шуткой раскрыл причину проблем с очередями на заправки
Путин раскрыл, кто разрушает энергетическую архитектуру мира
В США узнали о планах Путина поговорить с Трампом до встречи с Зеленским
Путин сделал важное заявление о тарифах на электричество
Огненная метель и дубак до -30? Погода в Москве в начале декабря: чего ждать
В ЕС назвали срок экспроприации замороженных активов России
Стало известно о первых поставках оружия Украине в рамках PURL
Россиянкам рассказали, при каких симптомах нужно обратиться к онкологу
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.