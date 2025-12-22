«Все возможно»: гид озвучил ужасающую версию пропажи Усольцевых

Семья Усольцевых, которая таинственно пропала в тайге Красноярского края, могла утонуть в реке, заявил в беседе с aif.ru туристический гид Алексей Исиченко. Так он прокомментировал версию экспертов о том, что Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина утонули в болоте.

Болот в том районе, где пропали Усольцевы, нет. Местами есть грязь и лужи, но это не болота. <...> Только если в реке утонули. Все возможно, — подчеркнул собеседник издания.

Исиченко уточнил, что речь идет о двух реках, которые протекают в Кутурчинском Белогорье, — Мине и Мане. При этом Мана наиболее бурная, что, по мнению гида, может указывать на одну из вероятных версий загадочного исчезновения семьи.

Ранее представитель регионального отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду сообщила, что активные поиски семьи Усольцевых возобновятся при подходящих погодных условиях. Она отметила, что спасатели будут использовать в работе беспилотники.

До этого исследователь тайны перевала Дятлова Евгений Буянов предположил, что Усольцевы могли пропасть из-за такого «мощного фактора», как солнечная активность, оказывающая влияние на психику. В периоды повышенной активности на Солнце у людей возрастает количество неврозов, которые могут перейти в психозы, объяснил он.