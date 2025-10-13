Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 16:57

В Музее Победы открылась выставка с вещами военных из КНДР

В Москве открылась выставка о сотрудничестве России и КНДР

Фото: Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Выставка «Плечом к плечу» о совместной деятельности России и КНДР с 1945 года по настоящее время, открылась в Музее Победы в Москве, сообщает РИА Новости. В музее представлены и личные вещи северокорейских военных, которые участвовали в освобождении Курской области. На открытии выставки 13 октября присутствовал чрезвычайный и полномочный посол КНДР в России Син Хон Чхоль.

Музей представил публике личные вещи бойцов, в том числе и умерших в ходе выполнения воинского долга: флаги КНДР, мешочек с горстью родной земли, пропитанные кровью письма и именные жетоны. Всего в экспозицию внесли более 250 уникальных экспонатов не только из фондов Музея Победы, но и восьми российских музеев и архивов.

Выставку поделили на несколько тематических разделов. Первые посвящены ключевым историческим этапам: освобождению Кореи советскими войсками в 1945 году и помощи СССР в годы Корейской войны 1950–1953 годов. Отдельный блок рассказывает о периоде «идеологического братства» — сотрудничестве в образовательной, культурной и экономической сферах с 1960-х по 1990-е годы. Центральным элементом выставки стал раздел «Священная миссия», он охватывает период с 2000 года.

Ранее помощь и героизм северокорейских военнослужащих, защищавших российскую землю в Курской области, отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. 11 октября он прибыл на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне и присутствовал на военном параде.

музеи
КНДР
выставки
Россия
Северная Корея
