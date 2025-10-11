Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 09:42

«Скрепил народы»: Медведев отметил героизм солдат КНДР под Курском

Медведев: героизм военнослужащих КНДР в Курской области скрепил народы

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Помощь и героизм северокорейских военнослужащих, защищавших российскую землю в Курской области, скрепили народы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне. По его словам, этот подвиг «вошел в сокровищницу» отношений двух стран. Кадры переговоров с лидером Северной Кореи политик разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В нашей памяти навсегда останется героизм воинов, которые защищали нашу землю [в Курской области], пришли нам на помощь. Это на долгие годы практически скрепило наши народы и вошло в сокровищницу наших отношений, — подчеркнул Медведев.

Ранее зампред Совбеза вручил председателю КНДР необычный подарок — письмо, которое еще в 1956 году Ким Ир Сен направлял руководителю Советского Союза Иосифу Сталину. В то же время российская делегация передала и другие документы. Их количество было порядка 10.

До этого Медведев заявил, что Россия считает поддержку СВО со стороны властей Северной Кореи исключительно важной. Также он заверил, что Москва намерена последовательно выполнять взятые на себя обязательства в отношении Пхеньяна в рамках договора о стратегическом партнерстве.

Дмитрий Медведев
Россия
КНДР
Ким Чен Ын
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о состоянии пострадавших после взрыва в доме под Волгоградом
Забытый рецепт настоящего киселя: густой, как наши предки варили
Власти начали бить тревогу из-за зараженных листериозом феттучини
«Есть, что делить»: Алена Кравец о возможном разводе Самойловой и Джигана
Глава ФБПК на примере Земфиры объяснил, зачем лишать прав всех иноагентов
Стало известно, кто снимет фильм о Зеленском
Лучший способ приготовить ароматное клюквенное повидло дома
«Бункер Зеленского»: генерал предупредил Киев о последствиях блэкаута
«Он уверен»: на Западе усмотрели скрытый смысл в улыбке Путина на «Валдае»
Девушка убила младенца в попытке скрыть рождение от родителей
Белоруссия проверит войска с приведением их в высшую степень готовности
Россиянам рассказали, на какой работе можно получать свыше 200 тыс. рублей
«Отдай ее мне»: Трамп рассказал о необычном диалоге с лауреатом премии мира
«Скрепил народы»: Медведев отметил героизм солдат КНДР под Курском
Закрытые города России (ЗАТО): история, предприятия и как туда попасть
«Пришлем вам голову»: дочь бойца СВО рассказала, как ей угрожали украинцы
Финансист-растлитель малолетних встречался с властями Британии
Крупная американская газета пошла против новой политики Пентагона
Сценарий незавершенного фильма Чарли Чаплина хотят опубликовать
Медведев сделал заявление о стратегическом партнерстве с КНДР
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Общество

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.