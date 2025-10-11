«Скрепил народы»: Медведев отметил героизм солдат КНДР под Курском

Помощь и героизм северокорейских военнослужащих, защищавших российскую землю в Курской области, скрепили народы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне. По его словам, этот подвиг «вошел в сокровищницу» отношений двух стран. Кадры переговоров с лидером Северной Кореи политик разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В нашей памяти навсегда останется героизм воинов, которые защищали нашу землю [в Курской области], пришли нам на помощь. Это на долгие годы практически скрепило наши народы и вошло в сокровищницу наших отношений, — подчеркнул Медведев.

Ранее зампред Совбеза вручил председателю КНДР необычный подарок — письмо, которое еще в 1956 году Ким Ир Сен направлял руководителю Советского Союза Иосифу Сталину. В то же время российская делегация передала и другие документы. Их количество было порядка 10.

До этого Медведев заявил, что Россия считает поддержку СВО со стороны властей Северной Кореи исключительно важной. Также он заверил, что Москва намерена последовательно выполнять взятые на себя обязательства в отношении Пхеньяна в рамках договора о стратегическом партнерстве.