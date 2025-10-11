Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 08:47

Медведев раскрыл значение поддержки СВО со стороны КНДР для России

Медведев назвал исключительно важной позицию КНДР по поддержке СВО

Дмитрий Медведев (справа) и генеральный секретарь ТПК, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын (третий справа) во время торжественного собрания в честь 80-летия создания Трудовой партии Кореи (ТПК) Дмитрий Медведев (справа) и генеральный секретарь ТПК, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын (третий справа) во время торжественного собрания в честь 80-летия создания Трудовой партии Кореи (ТПК) Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Россия считает поддержку СВО со стороны властей Северной Кореи исключительно важной, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. У себя в соцсети «ВКонтакте» он разместил кадры переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, во время которых отметил, что Российская Федерация намерена последовательно выполнять взятые на себя обязательства в отношении Пхеньяна в рамках договора о стратегическом партнерстве.

Для нас исключительно важной является позиция Трудовой партии Кореи, КНДР по поводу специальной военной операции, — сказал политик.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России в ходе официального визита в Пхеньян передал приветственные слова от президента РФ Владимира Путина лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Также были переданы наилучшие пожелания от российского руководителя.

Дмитрий Медведев прибыл в Северную Корею по приглашению правящей Трудовой партии Кореи для участия в торжествах по случаю 80-летия создания ТПК. В своем выступлении он сообщил об участии корейских военнослужащих, которые принимали участие в боевых действиях на территории Курской области, в местном военном параде.

