Медведев раскрыл значение поддержки СВО со стороны КНДР для России

Россия считает поддержку СВО со стороны властей Северной Кореи исключительно важной, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. У себя в соцсети «ВКонтакте» он разместил кадры переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, во время которых отметил, что Российская Федерация намерена последовательно выполнять взятые на себя обязательства в отношении Пхеньяна в рамках договора о стратегическом партнерстве.
Для нас исключительно важной является позиция Трудовой партии Кореи, КНДР по поводу специальной военной операции, — сказал политик.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России в ходе официального визита в Пхеньян передал приветственные слова от президента РФ Владимира Путина лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Также были переданы наилучшие пожелания от российского руководителя.
Дмитрий Медведев прибыл в Северную Корею по приглашению правящей Трудовой партии Кореи для участия в торжествах по случаю 80-летия создания ТПК. В своем выступлении он сообщил об участии корейских военнослужащих, которые принимали участие в боевых действиях на территории Курской области, в местном военном параде.